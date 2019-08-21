Промсвязьбанк заглянул в брачный договор Алексея Ананьева

Промсвязьбанк в суде оспорил брачный договор Алексея Ананьева. Незадолго до того, как кредитная организация попала под санацию, ее бывший владелец передал супруге всю свою недвижимость и около 5 тыс. произведений искусства. Новое руководство Промсвязьбанка считает, что таким образом банкир попытался спрятать имущество от суда. Как новый поворот в деле отразится на иске к братьям Ананьевым? И какую сумму могут взыскать с банкиров? Об этом — Юлия Грицай.

О проблемах Промсвязьбанка стало известно два года назад. Тогда ЦБ потребовал от одного из крупнейших частных банков России увеличить резервы. Точных цифр не называли, но источники «Ведомостей» говорили о неподъемной для кредитной организации сумме — 100 млрд руб. Так, Промсвязьбанк перешел под контроль ЦБ, а новая администрация выяснила, что перед санацией из банка вывели 282 млрд руб. А за два месяца до этого Алексей Ананьев заключил брачный договор и передал супруге часть активов. Теперь Промсвязьбанк должен доказать, что так банкир пытался обезопасить свое имущество от возможного иска, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев: «Данный иск правомерен, так как в случае изменения имущественного положения должника, если сделка нарушает интересы кредитора, последний вправе ее обжаловать.

Брачный контракт напрямую влияет на имущественное положение человека. Но, опять же, остается вопрос, докажет ли банк, что такая обязанность у Ананьева существовала на момент заключения данного договора».

Но с имуществом супругов не все так просто. Дарье Ананьевой достались почти все произведения искусства, хранившиеся в частном музее банкира. Экс-владелец Промсвязьбанка основал Институт русского реалистического искусства восемь лет назад, а картины для него начал покупать еще в 2002-м. В коллекции есть, например, «Над снегами» Георгия Нисского. Стоимость некоторых работ художников-шестидесятников доходит до $1 млн. Часть из них суд арестовал в мае. Правда, найти удалось не все, рассказал тогда “Ъ FM” руководитель юридического блока Промсвязьбанка Михаил Дорофеев: «Судебные приставы получили допуск к хранилищу, однако, картины, которые были арестованы судом, обнаружены там не были — значительная часть готовилась к перемещению и упаковывалась. Было выяснено, что эти картины переданы кипрской компании Diolelta, которая тесно связана с супругой одного из ответчиков, Алексея Ананьева».

Вместе с картинами и зданием самого музея суд арестовал несколько автомобилей, домов, земельных участков и два самолета Bombardier Challenger, принадлежащих братьям Ананьевым. Но с одного из них арест уже снят. Выяснилось, что джет зарегистрирован за границей и принадлежит швейцарскому банку UBS.

Но кроме Алексея и Дмитрия Ананьевых в числе ответчиков по иску еще десяток топ-менеджеров Промсвязьбанка. Их имущество тоже арестовано на сумму более 350 млрд руб. Этого с лихвой хватит на возмещение ущерба. Так что не исключено, что проще будет взыскать убытки с них, а не с братьев Ананьевых, считает член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Речь идет о солидарной ответственности. Все, что возможно взыскать с каждого из них, будет взыскано, а потом уже ответчики будут между собой разбираться, делить этот иск на всех.

У кого будут деньги, с того и взыщут полную сумму. Не взыскивают единственное жилье, а все остальное может быть арестовано и реализовано».

Юристы отмечают, что в последнее время российские компании чаще обращаются в международные арбитражи за возмещением убытков. Но это требует дополнительных затрат. Российские активы же арестовать проще. А, как сообщают СМИ, Алексей и Дмитрий Ананьевы сейчас живут заграницей. И большая часть их капитала вполне может быть выведена в офшоры.

Следующее заседание по иску к братьям Ананьевым пройдет 12 сентября.