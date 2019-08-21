Промсвязьбанк заглянул в брачный договор Алексея Ананьева

Промсвязьбанк в суде оспорил брачный договор Алексея Ананьева. Незадолго до того, как кредитная организация попала под санацию, ее бывший владелец передал супруге всю свою недвижимость и около 5 тыс. произведений искусства. Новое руководство Промсвязьбанка считает, что таким образом банкир попытался спрятать имущество от суда. Как новый поворот в деле отразится на иске к братьям Ананьевым? И какую сумму могут взыскать с банкиров? Об этом — Юлия Грицай.
О проблемах Промсвязьбанка стало известно два года назад. Тогда ЦБ потребовал от одного из крупнейших частных банков России увеличить резервы. Точных цифр не называли, но источники «Ведомостей» говорили о неподъемной для кредитной организации сумме — 100 млрд руб. Так, Промсвязьбанк перешел под контроль ЦБ, а новая администрация выяснила, что перед санацией из банка вывели 282 млрд руб. А за два месяца до этого Алексей Ананьев заключил брачный договор и передал супруге часть активов. Теперь Промсвязьбанк должен доказать, что так банкир пытался обезопасить свое имущество от возможного иска, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев: «Данный иск правомерен, так как в случае изменения имущественного положения должника, если сделка нарушает интересы кредитора, последний вправе ее обжаловать.
Но с имуществом супругов не все так просто. Дарье Ананьевой достались почти все произведения искусства, хранившиеся в частном музее банкира. Экс-владелец Промсвязьбанка основал Институт русского реалистического искусства восемь лет назад, а картины для него начал покупать еще в 2002-м. В коллекции есть, например, «Над снегами» Георгия Нисского. Стоимость некоторых работ художников-шестидесятников доходит до $1 млн. Часть из них суд арестовал в мае. Правда, найти удалось не все, рассказал тогда “Ъ FM” руководитель юридического блока Промсвязьбанка Михаил Дорофеев: «Судебные приставы получили допуск к хранилищу, однако, картины, которые были арестованы судом, обнаружены там не были — значительная часть готовилась к перемещению и упаковывалась. Было выяснено, что эти картины переданы кипрской компании Diolelta, которая тесно связана с супругой одного из ответчиков, Алексея Ананьева».
Вместе с картинами и зданием самого музея суд арестовал несколько автомобилей, домов, земельных участков и два самолета Bombardier Challenger, принадлежащих братьям Ананьевым. Но с одного из них арест уже снят. Выяснилось, что джет зарегистрирован за границей и принадлежит швейцарскому банку UBS.
Но кроме Алексея и Дмитрия Ананьевых в числе ответчиков по иску еще десяток топ-менеджеров Промсвязьбанка. Их имущество тоже арестовано на сумму более 350 млрд руб. Этого с лихвой хватит на возмещение ущерба. Так что не исключено, что проще будет взыскать убытки с них, а не с братьев Ананьевых, считает член Палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «Речь идет о солидарной ответственности. Все, что возможно взыскать с каждого из них, будет взыскано, а потом уже ответчики будут между собой разбираться, делить этот иск на всех.
У кого будут деньги, с того и взыщут полную сумму. Не взыскивают единственное жилье, а все остальное может быть арестовано и реализовано».
Юристы отмечают, что в последнее время российские компании чаще обращаются в международные арбитражи за возмещением убытков. Но это требует дополнительных затрат. Российские активы же арестовать проще. А, как сообщают СМИ, Алексей и Дмитрий Ананьевы сейчас живут заграницей. И большая часть их капитала вполне может быть выведена в офшоры.
Следующее заседание по иску к братьям Ананьевым пройдет 12 сентября.
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