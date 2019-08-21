Краевой суд снизил срок дополнительного наказания бывшему главе минспорта

Пермский краевой суд частично изменил приговор бывшему министру физкультуры и спорта Павлу Ляху. Апелляционная инстанция сократила ему срок дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в органах государственной власти, сократив его с трех лет до двух лет десяти месяцев. В остальном решение Ленинского райсуда, которым он был приговорен к трем годам лишения свободы условно, оставлено без изменений.

Павел Лях был признан виновным в злоупотреблении полномочиями при подписании актов о выполнении работ по реконструкции стадиона «Динамо», повлекшем ущерб бюджету в размере 23 млн руб. При этом подсудимый был оправдан по обвинению в халатности при организации сборов спортсменов краевых сборных. 17 июня Ленинский суд Перми приговорил экс-министра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Ему запрещено также занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти сроком на три года. Приговор господин Лях пытался обжаловать, настаивая на своей невиновности.