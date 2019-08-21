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Роскачество дало рекомендации по выбору крымского портвейна

Роскачество посоветовало обращать внимание на год урожая при покупке портвейна. Рекомендации были разработаны на примере винных хозяйств Крыма. По мнению экспертов, в выборе портвейна лучше всего ориентироваться на вина старейших производителей — «Массандры», Инкерманского завода марочных вин, «Солнечной долины», «Коктебеля».

Специалисты подчеркивают, что портвейн должен быть не моложе трех-четырех лет. Это связано с тем, что при его производстве должен быть соблюден трехлетний срок выдержки. Кроме того, по традиции крымского виноделия напиток должен иметь крепость 17–18,5% и уровень сахара 6–13%.

«Речь идет о сладости естественного происхождения, полученной от спелого винограда, поэтому самого сахара в составе специального или ликерного специального вина “портвейн” быть не должно»,— уточнили специалисты. Также они добавили, что ГОСТом допускается небольшой осадок в винах такого типа.

Отмечается, что дешевые напитки, продающиеся как портвейн, но имеющие маркировку «винный напиток», никакого отношения к настоящему портвейну не имеют. Также специалисты уточнили, что технология изготовления российских портвейнов значительно отличается от оригинальной португальской. Напитки роднит только крепление вина алкоголем и выдержка в бочках.

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