Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Совет Безопасности ООН в четверг, 22 августа, проведет заседание по вопросу ракетных разработок США. Оно запланировано на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия»,— сказал господин Полянский ТАСС.

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Ранее Пентагон объявил об успешном проведении испытаний крылатой ракеты наземного базирования Tomahawk, поразившей условную цель после более чем 500 км полета. В Кремле расценили подобные испытания как свидетельство того, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

Согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км. Но 2 августа 2019 года стороны вышли из договора, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга.

О первом американском испытании запрещенной ранее ракеты читайте в материале “Ъ” «Tomahawk вернулся бумерангом».