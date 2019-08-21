РБК: Mastercard планирует запуск переводов по номеру телефона за границу

Международная платежная система Mastercard обсуждает возможность запуска в России сервиса денежных переводов по номеру телефона за границу. Как пояснил один из источников РБК, для создания нового платежного сервиса планируется использовать Mastercard Hub, в котором хранятся все мобильные номера клиентов Mastercard.

«Мы продолжаем активно развивать сервисы денежных переводов и исследуем различные варианты, в том числе возможность переводов по номеру телефона в другие страны»,— сказали изданию в пресс-службе Mastercard.

Один из источников рассказал, что международные платежные системы давно задумались о переводах по номеру телефона, но им помешала это сделать запущенная в начале 2019 года система быстрых платежей. «Поэтому сейчас платежные системы концентрируются на развитии этого проекта в трансграничном направлении»,— уточнил он.

Другой собеседник РБК сказал, что новый сервис будет доступен для держателей карт Mastercard, которые выпущены банками—участниками проекта. Для его использования карта клиента должна быть зарегистрирована в Mastercard Hub через мобильное приложение банка.

Весной прошлого года Masterсard открыла в России платформу для денежных переводов по номеру телефона, а также по адресу электронной почты и профилю во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

О развитии системы быстрых переводов в России читайте в публикации “Ъ”.