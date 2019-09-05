Размножили

26 сентября в Новой Третьяковке откроется выставка «Очень важное сообщение», где будут показаны работы художников, участвующих в совместном проекте галереи и Shaltai Editions. Первый выпуск проекта, появившегося в 2018 году и получившего название Новый архив тиражного искусства (НАТИ), был представлен на арт-ярмарке Cosmoscow. Валерия Роднянская, придумавшая выпускать тиражные работы уже состоявшихся и молодых российских художников, открыла Shaltai Editions в 2016-м. «Папка НАТИ вдохновлена духом художественной свободы знаменитых папок МАНИ — Московского архива нового искусства, собранного художниками московского концептуализма,— поясняет суть проекта Валерия.— Для Shaltai Editions важно, что, создавая работы, современные российские художники знакомятся со сложными процессами изготовления принтов и мультиплей, то есть тиражных авторских работ, и узнают новые для себя технологии. При этом нам также важно представить публике работы актуальных художников в "понятном" и доступном формате». Каждое издание НАТИ объединяет авторов разных поколений, неизменным остается только один участник — вдохновитель проекта и автор первой папки МАНИ Андрей Монастырский.

Тема, предложенная в 2019 году,— «Очень важное сообщение». Она же дала название и всей выставке в Новой Третьяковке. В экспозиции будут представлены не только работы из новой папки, но и произведения из коллекции музея, диалог между которыми выстраивают кураторы Ирина Горлова, руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи, и независимый куратор, критик Антонио Джеуза. «В зале №34, предоставленном для нашей выставки, работы из НАТИ-2 будут показаны внутри и снаружи стен "комнаты", которую мы строим в центре этого выставочного пространства,— поясняет особенности экспозиции Джеуза.— От каждого автора мы покажем по две работы — одну из НАТИ, а другую — из коллекции музея. Правда, будет два исключения — это видеоработы Таус Махачевой и Ольги Кройтор, которых пока нет в коллекции Третьяковской галереи».

Юрий Альберт, из серии «Три изображения портрета», 2019 Фото: Courtesy of Shaltai Editions

Увидеть вещи, которые вошли в НАТИ-2, можно будет значительно раньше открытия выставки — они традиционно будут представлены на стенде Shaltai Editions на Cosmoscow, которая пройдет с 5 по 8 сентября в Гостином дворе. В папку, выпущенную тиражом всего 30 экземпляров, вошли работы девяти художников: кроме уже названных Андрея Монастырского, Ольги Кройтор и Таус Махачевой это произведения Юрия Альберта, Вадима Захарова, Андрея Кузькина, Ирины Наховой, Хаима Сокола и Ольги Чернышевой. Каждому художнику было предложено придумать содержание «конверта» с тиражным произведением с помощью одной из технологий печати так, чтобы это содержание оказалось важным персональным высказыванием. Несмотря на разнохарактерность и разное содержание проектов в каждом конверте, новый выпуск НАТИ содержит, по мнению создателей, одно главное сообщение: нет лучшего способа понять мир, в котором мы живем, чем слушать, что говорят современные художники.

Посещение стенда на Cosmoscow не отменяет необходимости увидеть художественные пары, собранные из печатных листов НАТИ и произведений искусства из коллекции Новой Третьяковки. Сделать это можно до 3 ноября — последнего дня работы выставки.

Александр Щуренков