«Что такое русский европеизм»

— Вы известны в числе прочих крупных идей концепцией русского европеизма. Расскажите, пожалуйста, как она выглядит в сегодняшних реалиях?

— Я понимаю, что она сейчас подвергается определенной проверке, испытанию временем, но по-прежнему думаю, что это жизненная концепция, продиктованная всей российской историей. Россия — прежде всего европейская страна, сильная часть европейской культуры, которая не только испытывала влияние Европы, но и сама оказывала сильное влияние. Это вся наша культура XIX века, но и XX века тоже — Серебряный век и так далее. В политическом отношении Россия — неотъемлемая часть европейской истории, весь XIX век прошел под флагом посленаполеоновской эпохи, где Россия играла основополагающую роль. Сейчас в условиях обостренных отношений России с ЕС у некоторых моих коллег появился соблазн сказать, что мы больше не европейская страна, а близкая по цивилизации к Азии. Это интересный сюжет, но я бы не противопоставлял одно другому. Россия и по территории, пространству — цивилизационный мост между Европой и Азией, и дело не только в геополитике, а и в культуре, многих других вещах. Сохраняя понимание России как цивилизационной части Европы, мы должны отдавать себе отчет, что также остаемся частью азиатского континента, восточной культуры. Вы можете это понять, если поедете в наши буддистские регионы: там очевидно, что это не Европа. Есть еще один элемент, показывающий, что мы часть Европы, но несколько другая,— это религиозный контекст. Православие — бесспорная часть христианства, но иная, чем католицизм или протестантизм. Наш институт традиционно имеет хорошие отношения с Ватиканом. Я помню, как мы с Папским комитетом исторических наук и нашей патриархией проводили конференцию о роли христианской культуры для мира в целом, а также для православия и католичества. Помню также, что когда президент России ездил в Ватикан, то вручил папе том православной энциклопедии и том католической энциклопедии, которые вышли в нашей стране. В этом, может быть, и сила российской цивилизации, что она имеет свое место на всем евразийском пространстве, имея в виду не евразийство как концепцию, которая была провозглашена нашими мыслителями, жившими в Праге, а именно как территории, так и культурные общности. Если будет время, я хочу переиздать свою книгу «Российский европеизм», повернув ее в сегодняшний день, написав в скобочках «Россия и Европа в начале XXI столетия».