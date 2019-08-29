«Когда я слышу, как ребенок смеется, мне становится хорошо»

Студентка Высшей школы экономики Влада Староверова уверена, что преподавание может доставлять удовольствие, а иностранные языки и путешествия учат понимать мир.

Влада учится на первом курсе Высшей школы экономики, в Школе лингвистики. В университет она поступила как победительница олимпиады «Высшая проба», а окончила Лицей на Воробьевых горах.

«До этого я училась в школах у себя в районе, просто обычные школы. Занималась спортом, учеба была в обычном режиме, поверхностно»,— рассказывает девушка.

До поступления в лицей Влада занималась акробатическим рок-н-роллом, каждые выходные участвовала в турнирах, московских и всероссийских — в разных городах. Но с восьмого класса все то время, что прежде уходило на спорт, заняла учеба. Влада не жалеет, что отказалась от танцев, по крайней мере так она говорит,— но раз в год ходит смотреть всероссийский турнир в Москве.

С того самого восьмого класса она начала писать олимпиады, с девятого — становиться их призером.

«Я хотела пойти в МГУ на лингвистику и прошла на всероссийскую олимпиаду, но у меня случились проблемы с нервами и я ее не взяла. Так случилось, что я выиграла "Высшую пробу", понимала, что это дает поступление в Вышку, но воспринимала это как запасной вариант. В результате я поступила и в МГУ. В этот момент я была в деревне, а оригиналы лежали в Вышке, мне не захотелось ехать в Москву их переносить, и я пошла в Вышку»,— смеется Влада.

Девушка учила немецкий язык, английский — с пяти лет, в лицее испанский, а сейчас шведский и русский жестовый.

«Мне кажется, мне скорее нравятся сами слова и как они связаны со словами в других языках. То есть мне нравится, когда я учу один и понимаю, что такое же есть в латыни или еще где-то. Мне нравится наблюдать процессы. Приятно слушать, как звучат слова, понимать, как они изменяются»,— рассказывает Влада.

С третьего класса она начала каждый год путешествовать с родителями, они были в том числе в Испании, Венгрии, Австрии, Италии. О поездках Влада говорит, что они едва ли как-то изменили ее, но научили больше обращать внимание на то, что происходит вокруг.

Девушка думает связать свою жизнь с компьютерной лингвистикой.

«Я со школы думала, чтобы пойти работать в "Яндекс". Если пойдет программирование, я хочу пойти на компьютерную лингвистику — ее можно будет выбрать в качестве профиля на третьем курсе. Я хотела бы заниматься обработкой запросов, чтобы "Яндекс" лучше находил, или переводчиками»,— говорит Староверова.

А пока девушка начала заниматься преподаванием. В этом году тестировала задания для олимпиад, помогала с их проведением, вела кружки для школьников. Влада хочет заниматься дополнительным образованием для школьников.

«Я попробовала преподавать, и мне это очень понравилось. Но не на постоянной основе, я бы не хотела быть преподавателем русского в школе или преподавать в вузе. Мне хочется заниматься с теми, кому это интересно»,— рассуждает она.

Влада думает, что тяга к занятиям с детьми связана с тем, что она много времени проводит с семьей, младшими сестрой и братом. Вместе с сестрой занимается с логопедом.

«Последние несколько лет все очень гладко, я бы сказала, идеально. Для меня семья — это очень много»,— говорит она.

Отец Влады инженер, мать долгое время преподавала в вузах таможенное дело, в этом году перешла работать в компанию World Skills.

«Они разрабатывают профессии для предпенсионеров. Мама всегда надеялась, что я избегу преподавания»,— улыбается Староверова.

Последний год Влада занимается обработкой тестов, которые дети проходят в лаборатории детской речи Центра изучения языка и мозга Высшей школы экономики. Детям дается 11 тестов на планшете, и таким образом определяется, как они усваивают речь. Участвуют в исследовании дети от трех до семи лет. Когда Влада об этом рассказывает, ее речь ускоряется.

«Среди тестов — пара на понимание существительных и глаголов. Дается четыре картинки, и называется слово. Допустим, слово "палка". На одной картинке будет палка, на второй галка — то есть то, что отвлекает их по звучанию, на третьей кочерга — похожее по смыслу слово. На четвертой будет что-то отвлеченное, например, кровать. И анализируются их ошибки»,— объясняет девушка.

Затем следует тест на повторение «псевдослов», детям говорят какие-то несуществующие слова, они их повторяют. Есть задание на понимание — испытуемым читают историю, они отвечают на вопросы.

«Есть тест на понимание предложений — дается две картинки, дается предложение, например, мальчик догоняет девочку. И даются картинки, где мальчик догоняет девочку и наоборот. Кто кого догоняет, обнимает, одевает. В последнем задании они должны рассказать историю»,— рассказывает Влада.

Ей нравится все, что связано с детьми. В детстве Староверова даже думала пойти работать в детский сад.

«Дети чистые, искренние. С ними просто очень здорово. Когда я слушаю записи этих ответов, вечером, дома, уставшая, слышу, как ребенок смеется, мне становится хорошо»,— улыбается Влада.

У девушки перед глазами пример преподавателей, на которых ей хочется ориентироваться. Она считает, что подход «учитель — ученик» недостаточен, важна поддержка и человеческое отношение друг к другу, чтобы школьник понимал, что может поговорить с учителем не только об учебе.

«Я бы хотела много общаться с учениками, чтобы я не была человеком, который их пугает. При этом не уходить в какие-то свои истории о жизни. А если видишь, что у ребенка происходит что-то плохое, нужно помочь ему и вне уроков»,— говорит Влада.

Тяга к преподаванию и образованию сочетается в девушке с любовью к историческим сагам, советскому кино и русскому року. Ей нравится «Война и мир», «Унесенные ветром», фильмы «Москва слезам не верит» и «Асса». Из музыки — «Дайте танк!», «Ленинград», «Ночные снайперы», Земфира, Цой и «Сплин».

Лицей воспитал и любовь к русской поэзии.

«Я как-то написала список, что хочу на Новый год, там оказались томики Гандлевского, Кибирова, тушь и блеск для губ. Смешной набор»,— улыбается Влада.

Девушке кажется, что набор ее интересов не позволяет ей судить обо всем ее поколении в целом — люди, с которыми она общается, сильно отличаются от ровесников.

«Мои друзья — те, кто много учатся, тусуются, в Вышке это те, кто постоянно с ноутбуком в руках и очень интересуются наукой и культурой. А лицей — такая штука, которая, возможно, в хорошем смысле застыла во времени»,— говорит Влада.

Мария Бородаевская