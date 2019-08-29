Серьезный разговор о никотине

С 13 по 15 июня в Варшаве прошел 6-й Глобальный форум по никотину (Global Forum on Nicotine, GFN 2019). Ученые, юристы, врачи, политики, социальные работники, представители потребительских союзов, НКО и никотиновой индустрии обсуждали проблемы, затрагивающие интересы более чем миллиарда жителей нашей планеты, в той или иной форме потребляющих никотин. На форуме побывал обозреватель «Ъ-Науки» Алексей Алексеев.

Шестая попытка

Глобальный форум по никотину проводится в Варшаве ежегодно с 2014 года. Это единственное в своем роде международное мероприятие, в центре внимания которого — продукты с содержанием никотина, являющиеся менее опасными по сравнению с сигаретами. Инновационные технологии, новые медицинские исследования, законодательное регулирование — все эти темы были в центре внимания участников форума. Форум объединяет людей, поддерживающих стратегию снижения вреда от табака с помощью тотальной замены курения менее вредными способами потребления никотина.

Глобальный. По бейджикам участников форума можно было изучать географию. Антарктида представлена не была, а вот все остальные континенты — были. 70 стран, около 600 делегатов. Устные и стендовые доклады, презентации, пресс-конференции, кинофестиваль — мероприятий было так много, что побывать на всех сразу было физически невозможно. Параллельно с форумом проходил также Второй международный симпозиум по никотиновым технологиям.

Форум. Разнообразие тем докладов было просто поразительным: «Роль электронных сигарет нового поколения в качестве замены для курильщиков с расстройствами шизофренического спектра»; «Восприятие стратегии снижения вреда от табака курильщиками и некурящими в Нигерии»; «Потенциальные косметические и социальные преимущества для потребителей электронных сигарет и систем нагревания табака»; «Влияние перехода с курения на альтернативные негорючие табачные продукты на здоровье зубов»; «Запугивание и научные доказательства: что вы можете не знать об американском бездымном табаке»; «Использование никотина для помощи курильщикам, желающим бросить курить».

По никотину. Тема форума 2019 года — «Пришло время поговорить о никотине». Никотин ключевое слово в решении глобальной проблемы — обуздания табачной эпидемии. Основные положения стратегии снижения вреда от употребления табака таковы. Никотин не равен курению. Основной вред здоровью связан с процессом сжигания табака и попаданием в легкие курильщика смол и других вредных веществ. Каждый седьмой житель планеты курит. Заставить более миллиарда человек немедленно бросить — нереально. Даже те, кто сами хотят отказаться от вредной привычки, часто не находят в себе сил расстаться с никотином. Если убедить курильщиков сигарет перейти на менее опасные способы употребления табака, без использования горения, это спасет жизнь и здоровье миллионам людей.

А дальше возникает проблема, которая обсуждается уже шестой форум подряд. В осмысленности и пользе этой стратегии нужно убедить также Всемирную организацию здравоохранения и регуляторные органы многих стран, которые часто не видят различия между сигаретами и альтернативными способами употребления табака. А в некоторых странах даже запрещают вейпинг, не запрещая при этом сигареты. «Есть ли еще примеры того, чтобы был разрешен действительно смертельно опасный продукт, но ограничивался доступ к менее опасным?» — задает риторический вопрос адъюнкт-профессор Университета Оттавы Дэвид Свинор.

Стратегия снижения вреда уже хорошо зарекомендовала себя в других сферах — в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИД, героиновой наркоманией. Можно привести примеры того, как новые технологии спасали здоровье и жизни в самых разных сферах. Благодаря подушкам безопасности, ремням безопасности, подголовникам, детским автокреслам стали безопаснее автомобили. Массовое распространение холодильников привело к резкому снижению числа пищевых отравлений и желудочно-кишечных заболеваний.

Но часто аргументы тех, кто выступает с позиций снижения вреда в борьбе с эпидемией табакокурения, власти и общественность многих стран не хотят слушать и принимать в расчет.

Российская наука предъявляет новые доказательства и предлагает новые подходы.

В пользу обоснованности стратегии снижения вреда говорят и работы российских ученых, участвовавших в работе Глобального форума по никотину.

Группа исследователей из Казанского федерального университета во главе с Сайяром Абдулхаковым представила отчет по результатам in vitro и клинических исследований продуктов, работающих на основе электрической системы нагревания табака (ЭСНТ). В ходе исследований ЭСНТ IQOS производства компании «Филип Моррис Интернэшнл» сравнивалась с эталонной сигаретой 3R4F. Целью работы было изучить цитотоксичность и генотоксичность аэрозольных фракций дыма сигарет и пара ЭСНТ, а также сравнить уровень возможных рисков заболеваний, связанных с курением.

Лабораторные исследования in vitro дали следующие результаты. Тест с нейтральным красным показал, что если принять эталонную сигарету за 100%, то относительная цитотоксичность аэрозольной фракции дыма на единицу продукта у ЭСНТ со вкусом табака будет ниже на 92,61%, у ЭСНТ со вкусом ментола — на 91,83%. При сравнении показателей на массу никотина относительная цитотоксичность у ЭСНТ была еще ниже — на 95,29% и 95,30% (для ЭСНТ со вкусом табака и со вкусом ментола соответственно). Оценка метаболической активности клеток с помощью МТS-теста дала похожие результаты: снижение на 91,48% и 89,94% при расчете на единицу продукта и 94,58% и 94,19% при расчете на массу никотина. То есть по всем показателям было зафиксировано снижение цитотоксичности как минимум в десять раз! Тест Эймса на мутагенность показал присутствие мутагенности только в случае с эталонной сигаретой 3R4F. SOS-хромотест, дополняющий тест Эймса, продемонстрировал, что генотоксический эффект влажного конденсата пара ЭСНТ в несколько раз ниже, чем у дыма эталонной сигареты.

О клинических испытаниях на добровольцах корреспонденту «Ъ-Науки» рассказал Сайяр Абдулхаков: «Их было 60 человек, все они были заядлыми курильщиками. Мы их разделили на группы — одни продолжали курить обычные сигареты, другие переходили на ЭСНТ IQOS, третьи отказывались от курения. Набрать последнюю группу было сложнее всего, ведь их нужно было убедить, им требовалось оказывать психологическую поддержку. Что касается никотина, то его потребления у третьей группы не было, а у первой и второй был сопоставимый уровень, поскольку в ЭСНТ тоже есть никотин. Заметной была разница по карбоксигемоглобину (карбоксигемоглобин — соединение, образующееся в результате реакции оксида углерода с гемоглобином крови, в результате его образования резко снижается уровень кислорода, доставляемого кровью органам и тканям.— “Ъ”). У тех, кто перешел на IQOS, и тех, кто перестал курить совсем, уровень карбоксигемоглобина существенно снижался. В этих двух группах он был сопоставим и значимо отличался от показателей тех, кто продолжал курить обычные сигареты. Такая же картина наблюдалась с метаболитами меркаптуровых кислот. Их количество у добровольцев, перешедших на IQOS, было практически таким же, как у тех, кто отказался от курения, и заметно отличалось от показателей тех, кто продолжал курить сигареты».

Опрос добровольцев, участвовавших в исследовании, показал, что уже на пятый-шестой день эксперимента те, кто пользовался ЭСНТ, стали реже и слабее кашлять, у них уменьшилось количество выделяемой организмом мокроты. Сайяр Абдулхаков считает, что для дальнейшего изучения вопроса стоило бы провести более долгосрочные и масштабные исследования.

Алексей Трофимов, заместитель директора по науке Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, представил на форуме работу, проведенную исследователями его института и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова «Восстановление иммунной системы организма после отказа от курения. Влияют ли на этот процесс электронные сигареты?» Целью работы было изучение активности нейтрофилов в периферической крови у курильщиков и некурящих.

Нейтрофильные гранулоциты, или нейтрофилы,— самая многочисленная разновидность лейкоцитов. У здорового взрослого человека они составляют от 47% до 72% общего количества лейкоцитов крови. Они отвечают за защиту организма при инфицировании, выступая в роли первой линии иммунной защиты.

Активность нейтрофилов напрямую связана с многими хроническими воспалительными заболеваниями, такими как хроническая обструкционная болезнь легких (ХОБЛ), инфаркт миокарда, диабет второго типа, воспалительные заболевания кишечника. Через год после того, как человек бросил курить, заметных изменений в активности нейтрофилов в его организме не наблюдается. Но после длительного периода отказа от курения, более 2,5 года, начинают происходить изменения к лучшему.

Та же группа российских ученых представила на форуме стендовый научный доклад, который может совершить настоящий переворот в исследованиях никотина. Все началось с того, что наши соотечественники усомнились в результатах недавно опубликованного исследования по влиянию курения на вариабельность сердечного ритма, проведенного немецкими и итальянскими биомедиками в Южном Тироле. Это привело их к очень интересным выводам. О них рассказал «Ъ-Науке» Валерий Меньшов из Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля: «Немецкие и итальянские ученые искали негативные факты, подтверждающие, что курение ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, уменьшает вариабельность ритма сердца. То есть чем больше человек потребляет никотина, тем жестче работает сердце. Но если правильно пересчитать их данные, получается совсем наоборот. У курильщиков вариабельность ритма сердца гораздо больше, они находятся в состоянии релаксации.

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Дело в том, что всех людей можно разделить на две большие группы — ваготоники и симпатотоники. Это зависит от преобладающего влияния одного из отделов вегетативной нервной системы: у ваготоников это парасимпатический отдел, у симпатотоников, соответственно, - симпатический. На ваготоника курение или стресс действуют не так, как на симпатотоника, а прямо противоположным образом. У симпатотоника возрастает активность, у ваготоника уменьшается. Среди некурящих людей отношение ваготоников к симпатоникам примерно 20:80. А среди курящих оно составляет 40:60. В два раза больше!

Значит, нельзя всех рассматривать как одну группу, иначе получится средняя температура по больнице. Возможно, мы первые, кто об этом задумался и принял в расчет. Для корректных исследований нужно учитывать эти типы. 50 лет никто этого не делал».

Фото: Global Forum on Nicotine

А ВОЗ и ныне там

Власти разных стран мира придерживаются различных подходов по отношению к электронным сигаретам и системам нагревания табака. В Таиланде, например, они полностью запрещены под угрозой крупного штрафа и тюремного заключения. В Бразилии и Колумбии их нельзя продавать, но можно ими пользоваться. В Южной Корее законодательные ограничения практически отсутствуют (кроме запрета на продажу лицам младше 19 лет), разрешена даже реклама такой продукции.

Интересно отметить, что в странах, где электронные сигареты и системы нагревания табака получили широкое распространение, одновременно наблюдается устойчивое снижение числа курильщиков.

По-разному в разных странах решается вопрос о том, следует ли облагать табачные продукты сниженного вреда теми же налогами и пошлинами, которыми облагаются сигареты.

Фото: Philip Morris International

Международные форумы по никотину — один из способов убедить законодателей и регуляторные органы принять в расчет интересы курильщиков и научные данные, касающиеся электронных сигарет и систем нагревания табака.

Есть ли прогресс в этом направлении? На этот вопрос корреспонденту «Ъ-Науки» ответил директор по коммуникациям «Филип Моррис Интернэшнл» Томмазо ди Джованни:

«Отношение к бездымным продуктам меняется с появлением все большего числа доказательств их пониженного риска по сравнению с сигаретами, и власти некоторых стран начинают лучше воспринимать такие продукты и то, как они могут повлиять на ситуацию в здравоохранении.

Например, Новая Зеландия, Великобритания, США, Италия, Болгария и Португалия внесли изменения в законодательства, которые предполагают принятие во внимание научных данных, а в некоторых случаях их верификацию. Так что, да, прогресс в этом направлении заметен.

В настоящий момент у нас отсутствует диалог с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ до сих пор твердо стоит на позициях идеологического противостояния табачной индустрии. Мы считаем этот подход неправильным и надеемся, что он изменится. В центре внимания должна быть не ненависть к индустрии, а новые продукты с пониженным риском и то, как они могут повлиять на жизнь курильщиков. 1,1 млрд курильщиков в мире имеют на это право.

У нас имеется достаточное количество доказательств того, что продукты, в которых отсутствует горение, лучше тех, в которых оно присутствует. Наша компания проводила многочисленные доклинические и клинические исследования, связанные с системой нагревания табака IQOS. На основе полученных результатов очевидно, что полный переход на IQOS гораздо лучше для здоровья, чем продолжение курения сигарет.

Очень показателен пример Японии, где продажи табачных изделий стабильно снижаются последние десять лет. Свой вклад в это внесло появление систем нагревания табака. При этом 22% курильщиков перешли на системы нагревания табака, в основном на наш продукт, но также и на продукты наших конкурентов. Подобных серьезных перемен не удавалось достичь нигде и никогда с помощью антитабачных кампаний и законодательных запретов.

Мы считаем, что к разным табачным продуктам (сигаретам, электронным сигаретам, электрическим системам нагревания табака) должен быть разный подход с точки зрения регулирования, потому что они значительно отличаются друг от друга с точки зрения профиля риска.

Потребители имеют право получать достоверную информацию о продуктах с пониженным риском и их преимуществах по сравнению с сигаретами, для того чтобы принять собственное взвешенное решение — отказаться от сигарет и перейти на менее вредную для их здоровья альтернативу. Безусловно, лучше всего для здоровья полностью отказаться от никотиносодержащих продуктов. Но подавляющее большинство курильщиков не бросают свою привычку. Даже ВОЗ признает, что к 2025 году в мире будет столько же курильщиков, сколько их сейчас. В России более 30 млн курильщиков, и те из них, кто не бросает сигареты, должны иметь возможность перейти на менее вредную альтернативу».