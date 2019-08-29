Масштабы курения в мире и в России

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире живет около 1,1 млрд курильщиков, около 80% из них — в странах со средним и низким уровнем доходов на душу населения.

По последним статистическим данным ВОЗ, ежегодно более 7 млн человек умирает по причинам, напрямую связанным с курением. В том числе в России, по оценкам Минздрава,— 300–400 тыс. человек.

По данным ВОЗ, в начале 2013 года в России курили 44 млн человек.

Росстат в марте 2019 года сообщал, что ежедневно курят 22,5% россиян старше 15 лет, нерегулярно — 4,8%. Исходя из этих оценок, речь идет примерно о 33 млн человек.

По данным международной аналитической компании «Нильсен» (АС Nielsen), с 2012 по 2016 год количество потребителей электронных сигарет в России выросло с 246 тыс. до 1 млн 536 тыс. человек. По последним экспертным оценкам, на данный момент их число не превышает 2 млн человек.