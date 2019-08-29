Крепость, которая никогда не стреляла

В конце XIX столетия гигантская территория Дальнего Востока России, нуждавшаяся в надежной защите, была вовлечена в мощный проект строительства военно-морской крепости. Однако оборонительные сооружения Владивостока так ни разу и не стали участниками серьезных боевых столкновений с врагами.

Владивосток всегда называли крепостью, хотя оборонительные башни и грозные бастионы не бросаются в глаза приехавшему сюда путешественнику. Город, заключенный в периметр крепости, построенной в конце XIX — начале XX века, до сих пор не перерос ее границ. Если прочертить линию вдоль обоих берегов полуострова и острова Русский, получится территория в 100 кв. км — огневой барьер, удачно вписанный в рельеф местности и защищенный от вторжения извне с любой из сторон. Гигантский фортификационный комплекс, комбинация из железа, бетона и мощной береговой артиллерии по качеству и значению не уступает никаким другим крепостям: ни Кронштадтской, ни линиям Маннергейма или Мажино.

При строительстве приморских крепостных сооружений русские военные инженеры принимали во внимание все тогдашние достижения фортификационной науки. В комплекс вошли десятки береговых капониров и полукапониров, множество опорных пунктов и сухопутных батарей, шестнадцать фортов, в некоторых из них имелись тоннельные казармы. Сейчас Владивостокская крепость приобрела статус федерального музея-заповедника в составе Приморского государственного объединенного музея им. В. К. Арсеньева, получившего федеральное подчинение, и ее сооружения готовятся к комплексной реставрации.

Форт №1

Форт №1 (форт Царя Михаила Федоровича) Компактный, но массивный форт построил в 1910–1917 годах инженер Кудрявцев на вершине горы Кудрявцева, что северо-западнее бухты Кетовая. Достраивал его уже генерал-майор Исаков. Объект, неправильный четырехугольник в плане, казне обошелся дорого — 2 730 880 руб. Тогдашняя экономическая ситуация страны была, однако же, такова, что государство могло себе позволить столь масштабное строительство. С востока, севера и запада форт обнесен оборонительными забетонированными рвами, с юга прикрыт террасой для установки искусственных препятствий. Рассчитывался форт на роту пехоты и дополнительно на полуроту для обороны примкнутого редута. Вооружен был восемью пулеметами на брустверах, шестью трехдюймовыми противоштурмовыми пушками, шестью трехдюймовыми скорострельными пушками в промежуточных полукапонирах и девятью 57-миллиметровыми скорострельными пушками в кофрах и горжевом полукапонире. В данный момент Минно-торпедное управление использует сооружение под склады боеприпасов Тихоокеанского флота.

Отсюда и владеть Востоком!

«Великолепный порт! Отсюда и владеть Востоком!» — говорят, воскликнул генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский 18 июня 1859 года, войдя в незнакомую бухту у побережья Южно-Уссурийского края на пароходокорвете «Америка». Земля у побережья Южно-Уссурийского края, недавно принадлежавшая Китаю, перешла под контроль России.

25 февраля 1871 года великий князь Константин Николаевич подписал приказ, и бывший военный пост на берегу бухты Золотой Рог стал главным военным портом России на Тихом океане. В 1876-м стремительно застраивающаяся административными зданиями и жильем главная морская база Сибирской флотилии, бывшее военное поселение с сотней жителей, обрела статус города. Многотысячные потоки переселенцев потянулись сюда, связывая с русским Востоком надежду на благополучную сытую жизнь без барщины и оброка. Так появились русские деревни в Приморье, так началась российская история этой земли. Центром амбициозного проекта стал молодой Владивосток — торговый, дипломатический и военный город.

После переноса порта из Николаевска-на-Амуре во Владивосток было введено право беспошлинной торговли иностранными товарами, город приобрел статус порто-франко. Вскоре возникла необходимость в обороне новой точки на карте и строительстве здесь береговых укреплений.

Первый историк Владивостока Николай Петрович Матвеев писал: «В 1880 году обострился кульджинский вопрос, и начались у нас натянутые отношения с Китаем. Это вызвало усиление нашей эскадры в Тихом океане, главное командование которой было вверено генерал-адъютанту Лесовскому, но и сухопутные войска были значительно увеличены, и крепостные работы во Владивостоке приняли обширные размеры».

Это было действительно тревожное время на дальневосточных рубежах России, всюду буквально искрило. Отношения ухудшились и с Великобританией, имевшей влияние на Китай. Возникла реальная угроза нападения английского флота на Тихоокеанское побережье России.

Было принято решение о создании Владивостокской крепости.

Идея принадлежала заведующему инженерной частью Восточно-Сибирского военного округа полковнику Павлу Федоровичу Унтербергеру (1842–1921).

Выпускник Николаевского инженерного училища и Николаевской военно-инженерной академии, наказной атаман Уссурийского казачьего войска, военный инженер, ученый-исследователь, сильный госуправленец, Унтербергер внес неоценимый вклад в развитие Дальнего Востока.

Стоит обратить внимание на то, что Николаевская военно-инженерная академия в Санкт-Петербурге, альма-матер не только Унтербергера, но и многих других создателей Владивостокской крепости, занимала здание Михайловского (Инженерного) замка. Авторство ансамбля крепости-резиденции Павла I принадлежит светилам отечественного зодчества: Винченцо Бренне, Василию Баженову, Джакомо Кваренги и Карло Росси. Военные инженеры, обучавшиеся в этих стенах, впоследствии направленные во Владивосток и отдавшие силы и знания строительству фортификационных сооружений, без сомнения, запечатлели в памяти облик этого сооружения.

Павел Унтербергер летом 1878 года разработал предварительные предложения по укреплению стратегических пунктов побережья и строительству на нем береговых батарей. Через два года город официально получил статус военно-морской крепости. Торжественная церемония прошла 30 августа 1889 года на Голдобинской мортирной батарее. «Сегодня после молебствия был поднят, с подобающей торжественностью, при параде гарнизона и салюте орудий, флаг крепости Владивосток. Войска, которым вручена охрана флага, твердо знают: где раз поднят русский флаг, там он никогда не должен быть опущен и с помощью Божиею не посрамит России на ее далекой окраине»,— гласила телеграмма, отправленная военному министру в тот день.

Новосильцевская береговая батарея

Новосильцевская береговая батарея Со стороны моря Владивосток защищало множество батарей, расположенных так, чтобы при открытии огня невозможно было определить, откуда и сколько батарей его ведет. По этой причине на южной оконечности полуострова форты не строились. Больше всего при атаке с моря боялись высадки войск на остров Русский, часть архипелага Императрицы Евгении. Сейчас сюда легко попасть с помощью вантового моста и первое, что увидеть,— это Новосильцевскую батарею. Батарея на мысе Новосильского была сооружена в 1899–1903 годах из бетона по проекту военного инженера полковника Эрнста Оскаровича Маака. На стройку тогда ушло около 180 тыс. руб. Фортификационное сооружение представляет собой восемь орудийных двориков, ориентированных на юго-восток. Они снабжены бетонным орудийным бруствером для установки шести дюймовых пушек Канэ и двух скорострельных пушек Норденфельда. Вес каждой пушки Канэ около 3 тонн, Норденфельда — более 800 кг.

Остров Елены, остров Русский и бухта Золотой Рог

Многие из первых укреплений крепости, до нас не дошедшие, начинали строиться в непростое время, когда в Китае столкнулись политические интересы России и Японии. Над проектом трудился в том числе и Кондратий Степанович Чернокнижников (1854–1920). Военный инженер, вышедший в отставку уже в чине генерал-лейтенанта, также был выпускником упомянутой ранее Санкт-Петербургской военно-инженерной академии. Ко всему прочему он занимался возведением особняка военного губернатора Приморской области. Чернокнижников первым обратил внимание на географические преимущества горы Русской на Русском острове. На его северо-западной части, на месте узкого перешейка в 1899 году был прорыт судоходный канал, укоротивший путь из бухты Золотой Рог в бухту Новик через пролив Босфор. Остров, таким образом искусственно возникший в Японском море, получил имя Елены. Специалисты утверждают, что название бывшая часть полуострова Саперный получила из-за сходства с островом Святой Елены, где томился Наполеон Бонапарт.

Вообще, тамошние ландшафты многим напоминали ранее виденные земли или пейзажи. Так, граф Муравьев-Амурский находил сходство живописной бухты Золотой Рог, хорошо укрытой от волнения и ветров, самого красивого места в городе, ныне делящего его на две части, с одноименной бухтой в Константинополе. Первое упоминание об этой бухте относится к 1852 году: тогда некий французский китолов вынужденно провел зиму в заливе Петра Великого. Когда-то там шумел лес и водились тигры, потом берега обжили китайцы, занимающиеся выращиванием овощей и ловлей рыбы. Они называли это место Хайшэньвэй, то есть «бухтой золотого трепанга».

Остров же Русский в 1905 году, в преддверии Русско-японской войны, стал базой Тихоокеанского флота и оставался таковой почти сто лет.

В 1898 году Россия арендовала на четверть века часть Ляодунского полуострова с прилегающим Квантунским полуостровом и городом Люйшунькоу, существовавшим со времен династии Цзинь, и превратила незамерзающий порт в русскую военно-морскую базу Тихоокеанского флота Порт-Артур. Название дали англичане — то ли в честь члена британской королевской семьи Артура Коннаутского, то ли в память лейтенанта Уильяма К. Артура, чинившего в этой гавани корабль в 1860 году.

В Порт-Артуре, куда после ухода китайского гарнизона, оставившего 59 пушек с боеприпасами, высадились русские войска (две сотни забайкальских казаков), в 1901 году началось строительство укреплений. Велось оно по проекту еще одного выпускника Николаевской академии, профессора, важной фигуры отечественной фортификации Константина Ивановича Величко (1856–1927). Практикующий военный инженер, Величко отличался патологической склонностью к сокращению линии фортификационных обводов крепостей в ущерб их обороноспособности. Вместо рассредоточения объектов на местности он склонялся к их концентрации. Строительство фортов Величко вел в более низких местах в виду господствующих высот, к радости неприятеля оставляя их незанятыми. Это сыграло роковую роль в истории крепости Порт-Артур (осада недостроенной крепости, выдержавшей четыре штурма, в декабре 1904 года завершилась ее сдачей) и создало немало проблем во Владивостоке. Там во время Русско-японской войны господствующие высоты пришлось занимать полевыми укреплениями. Инженер Величко спроектировал укрепления во Владивостоке, вдохновившись неординарным рельефом местности. Им были построены форты Муравьева-Амурского, Суворова и другие сухопутные укрепления и редуты.

Возможность проверки крепостных сооружений дала Русско-японская война 1904–1905 годов. 22 февраля 1904 года японская эскадра произвела обстрел города. Пройдя вдоль берега острова Аскольд до бухты Шамора, корабли выпустили 200 снарядов по фортам Суворова и Линевича, по строящейся батарее, Басаргинскому полуострову и Уссурийской батарее. Была убита женщина, ранено несколько матросов. Наместник на Дальнем Востоке Е. И. Алексеев рапортовал в телеграмме императору Николаю II: «Результаты попадания ничтожны. В крепостях, сооружениях повреждений нет. В прочих частях города и крепости поражения незначительны. Состояние духа войск гарнизона превосходное, подготовка батарей к бою совершилась в образцовом порядке».

После Октябрьской революции в крепости были полностью прекращены строительные работы. На этот момент сооружение было готово на две трети. В 1923 году по условиям соглашения с Японией Владивостокскую крепость упразднили. Позднее советские военные инженеры создали систему береговой обороны, включившую в себя часть прежних укреплений.

Назимовская береговая батарея

Назимовская береговая батарея Мыс Назимова назван в честь капитана винтового транспортного судна «Японец», вошедшего в воды залива Посьета в апреле 1860 года. Батарея по проекту военного инженера Вацлава Игнатьевича Жигалковского введена в строй в 1888 году. Основная задача батареи состояла в защите Скрыплевского рейда и входа в пролив Босфор Восточный. Изначально деревоземляная, в 1903 году Назимовская батарея стала бетонной. Ориентированная фронтом на юго-восток, батарея состоит из шести полукруглых орудийных двориков с нишами и бетонными постаментами, прикрытых общим бруствером. Рассчитана на шесть 11-дюймовых береговых пушек образца 1867 года и две 57-миллиметровые береговые скорострельные пушки Норденфельда. С левого фланга батареи находится главный пороховой погреб. Вдоль тыла отсыпан защитный вал.

Форты и батареи

Норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен в 1913 году добрался до Владивостока по Транссибирской магистрали и был очарован красотами города-крепости: «Мы прокатились по холмам, откуда полюбовались чудесным видом на город, гавань и все полуострова и острова поблизости. На всех возведены крепости и форты. Много укреплений видели мы и за холмами на суше. Все в целом производит впечатление неприступности. Когда-то все эти холмы были покрыты могучим, девственным лесом.

Далеко на горизонте, посреди пролива, скалистый остров, и на нем крепость; на всех высоких мысах, выступающих далеко в море по обеим сторонам, тоже грозные укрепления. Вид на город с моря очень красив, и вряд ли Владивосток уступает в этом отношении какому-либо городу. Расположенный на террасах, он очень напоминает Неаполь. Правда, тут нет на заднем плане Везувия, зато прекрасная гавань и красивые острова».

Форты, расположенные на вершинах сопок, покрытых лесом, откуда в хорошую погоду открываются виды на изрезанную бухтами береговую линию и город, и сейчас производят сильное впечатление. Собственно говоря, все складывалось строго по предписанию начальника инженеров Владивостокской крепости генерал-майора Алексея Петровича Шошина: «1) Все без исключения сооружения кроме прочности и устойчивости должны быть безупречно выполнены и с внешней стороны. 2) Отсутствие тщательности работ в этом отношении, грубый и некрасивый вид постройки характеризует недостаточное внимание и любовь строителя к своим произведениям, а на постороннего наблюдателя производит впечатление небрежности. Все до последних мелочей должно быть сделано аккуратно, правильно и чисто. Все линии постройки, углы, ребра, линии пересечения сводов, плоскости, поверхности и прочее должны быть геометрически совершенно правильны, отвесные линии действительно отвесные, а горизонтальные — действительно горизонтальные». И что любопытно: несмотря на то что крепостная система задумывалась по единому проекту (крепостной обвод был спроектирован в 1899 году), сооружения, в частности расчлененные форты, в большинстве скрытые под землей, не имевшие аналогов в практике мировой фортификации того времени, однообразными не стали.

Форт №9

Крепость станет музеем

Виктор Шалай, директор музея Арсеньева

1 марта 2019 года Владивостокская крепость вошла в состав Приморского государственного объединенного музея им. В. К. Арсеньева. Директору Виктору Шалаю предстоит решение грандиозной задачи, которая его, жителя Владивостока в пятом поколении, чрезвычайно вдохновляет: «Люди уже много лет, как мантру, твердят: "Кто бы занялся крепостью!" Но бывает, что одна хорошая мысль у всех сходится. Между крепостью и Владивостоком можно смело поставить знак равенства. Сегодня неохраняемые объекты крепости стоят в руинах, разграбленные, в ужасающем состоянии, заброшены, завалены мусором и постепенно разрушаются, хотя крепость и располагает самыми главными видовыми точками в городе, рекреационными зонами, потому что это лес, а значит, потенциальными парками и местами спортивного досуга. И это когда Владивосток, один из самых автомобильных городов страны, мучается без парков, скверов, примеров нормального отношения к наследию. Крепость в первую очередь гигантский кусок национального наследия».

Сегодня речь идет о создании федеральной инфраструктуры, готовой ввести в музейный, культурный и туристический оборот исторический памятник фортификационных сооружений Владивостокской крепости, возведенный на территории города в 1899–1914 годах. В ее состав входят 125 памятников федерального значения, более 500 объектов с элементами инфраструктуры, таких как опоры канатных дорог, ограждения военных дорог, узкоколеек, казарм. Земельные участки с объектами крепости, расположенные на островах Русском, Елены, Шкота и Попова, занимают около 120 га, а на полуострове Муравьева-Амурского — около 270 га. В настоящий момент памятники пребывают в разном состоянии сохранности. «Проект долгосрочный. Работу имеет смысл дробить на разумные порции, разработку концепции, музеефикацию, обустройство. На сегодняшний момент мы можем разделить объекты, типологически и структурно связанные между собой,— объясняет Виктор Шалай.— Элементы крепости находятся во всех микрорайонах Владивостока. Некоторые вплотную примыкают к городской застройке. Есть те, что расположены в лестных массивах. Таким образом, кроме музейного каркаса мы имеем возможность предложить горожанам и рекреационный каркас. Разбить новые парки, улучшить качество городского пространства и уровня жизни горожан. И я даже не говорю о том, что регион получит много новых рабочих мест. Владивостокская крепость — масштабный проект, и не на один год. И он должен стать общей городской мечтой».

Форт Поспелова

Форт Поспелова (временное укрепление №4) Дальнобойность японских орудий несколько превышала дальнобойность русских орудий. Чтобы предотвратить обстреливание города навесным огнем, на острове Русский было построено шесть фортов. В живописную природу острова — или, точнее, полуострова — Саперный органично вросло бетонное строение, в плане напоминающее слегка искаженный ромб или параллелограмм. Его объемы присыпаны землей и покрыты травой. Старинное убежище противоштурмовых орудий на склоне горы Поспелова (высота 150 м) сооружалось в 1899–1903 годах по проекту военного инженера Петра Гнучева. Внутренний дворик форта обнесен земляным бруствером, снаружи окружен оборонительными рвами. Участки стен казармы и убежища для выкатных противоштурмовых артиллерийских орудий увенчаны карнизами и украшены ненавязчивым декором. Форт Поспелова мог вмещать десять девятифунтовых пушек и два пулемета. К стрелковому горжевому (тыльному) капониру-мосту для ведения флангового огня в случае штурма был пристроен каземат для артезианской скважины, способной производить до 800 ведер воды в час. Сохранился до нынешнего времени киот для иконы. Выразительности фасаду казармы придают пять проемов, завершенных полуциркульными арками. Отсюда через пролив Босфор хорошо просматривается южная часть Владивостока и бухта Новик, где никогда не бывает сильной волны. Объект является копией форта в Порт-Артуре. Но для безопасности гарнизона проходы, соединявшие брустверы, укрытия орудий и жилые помещения, заглублены на несколько метров в землю. Для освещения подземных галерей-потерн на форте Поспелова применялись световые колодцы. Уже в советское время форт использовался как артиллерийский склад.

Евгения Гершкович