Несостоятельность компаний вернулась к уровням начала 2014 года

Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ситуации с корпоративными банкротствами во втором квартале 2019 года подтверждает устойчивость тенденции к снижению их числа, начавшейся в первом полугодии 2017 года. «Наметившийся было в первом квартале рост числа банкротств оказался локальным и не получил продолжения. По итогам второго квартала фиксируется дальнейшее снижение числа юрлиц—банкротов. Не исключено, что снижение числа банкротств отчасти обусловлено меньшим, чем годом ранее, числом рабочих дней в мае и июне 2019 года»,— отмечают авторы исследования.

Между тем в июле 2019 года с учетом сезонности аналитиками зафиксировано 963 случая несостоятельности компаний, что фактически совпадает с показателями марта 2014 года. Во втором квартале 2019 года по сравнению с первым с устранением сезонности банкротства сократились на 3,7% — это на 11,2% ниже, чем годом ранее. По итогам первого полугодия 2019 года общее число банкротств за квартал оказалось на 9,8% ниже, чем в тот же период годом ранее.

В отраслевом разрезе небольшой рост числа банкротств по итогам второго квартала отмечается только в транспорте, в остальных непромышленных отраслях зафиксировано их снижение. Самое значительное сокращение (около 10%) отмечается в торговле, электроэнергетике и машиностроении, менее значительное — в строительстве (на 3%) и коммерческих услугах (на 2,2%), а также сельском хозяйстве (на 5,5%). В пищевой промышленности и металлургии интенсивность корпоративных банкротств, как и кварталом ранее, существенно не изменилась.

В списке двадцати крупнейших по выручке банкротов оказались главным образом региональные компании (всего пять компаний зарегистрированы в Москве), 12 компаний были старше десяти лет (четыре — старше 20). Ровно половина из топ-20 банкротов принадлежали к оптовой торговле — напомним, ее обвал в первом квартале 2019 года на фоне повышения НДС стал основным фактором торможения экономики. Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств (отношение числа банкротств к числу действующих компаний по состоянию на конец марта 2018 года) была зафиксирована в Тюменской области (0,19%), Республике Коми (0,14%) и Хабаровском крае (0,12%).

Алексей Шаповалов