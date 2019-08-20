Умерла актриса Александра Назарова

Российская актриса Александра Назарова умерла в возрасте 79 лет. «Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства»,— говорится в сообщении Московского драматического театра имени Ермоловой.

«Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная»,— отмечает труппа театра. Дата и место прощания будет названа позднее.

Александра Назарова является народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она снялась в большом количестве фильмов и сериалов, среди которых «А если это любовь?», «Любимая», «Софья Перовская», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня», «Бригада» и другие.

Кроме того, артистка продублировала несколько героев, например, утенка из «Утиных историй», Лаверна из «Горбун из Нотр-Дама», мальчика в фильме «Игрушка». В Театре имени Ермоловой одной из известных ролей Александры Назаровой стала мать в спектакле «Спокойной ночи, мама».