Подрядчиков ремонта поликлиник подозревают в картельном сговоре

Управление ФАС по Татарстану возбудило дело о картельном сговоре (п.2 ч.1 ст.11 закона «О защите конкуренции») ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС» на торгах за подряды Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан (ГИСУ) на сумму более 1 млрд руб. в 2018 году.
«ООО "СМУ-УКС", заявляясь на закупки, обеспечило имитацию конкурентной борьбы», отмечается в сообщении ведомства. В результате ООО «Евростиль» получило пять контрактов – на ремонт зданий поликлиник, Набережно-Челнинской инфекционной больницы и строительство бассейна в Нижнекамском районе – с минимальным снижением начальной цены (на 0,5%).
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Евростиль» за 2015-2019 годы получила подряды на 14 млрд руб. По итогам 2018 года компания имела 4,9 млрд руб. выручки и 51,5 млн руб. прибыли. ООО «Евростиль» принадлежит членам семьи его директора Ильнара Гайсина. По сведениям «Интерфакса», «Евростиль» также является подрядчиком АО «Аэропорт "Бегишево"» на строительство международного терминала за 769,6 млн руб.