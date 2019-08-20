Подрядчиков ремонта поликлиник подозревают в картельном сговоре

Управление ФАС по Татарстану возбудило дело о картельном сговоре (п.2 ч.1 ст.11 закона «О защите конкуренции») ООО «Евростиль» и ООО «СМУ-УКС» на торгах за подряды Главного инвестиционно-строительного управления Республики Татарстан (ГИСУ) на сумму более 1 млрд руб. в 2018 году.

«ООО "СМУ-УКС", заявляясь на закупки, обеспечило имитацию конкурентной борьбы», отмечается в сообщении ведомства. В результате ООО «Евростиль» получило пять контрактов – на ремонт зданий поликлиник, Набережно-Челнинской инфекционной больницы и строительство бассейна в Нижнекамском районе – с минимальным снижением начальной цены (на 0,5%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Евростиль» за 2015-2019 годы получила подряды на 14 млрд руб. По итогам 2018 года компания имела 4,9 млрд руб. выручки и 51,5 млн руб. прибыли. ООО «Евростиль» принадлежит членам семьи его директора Ильнара Гайсина. По сведениям «Интерфакса», «Евростиль» также является подрядчиком АО «Аэропорт "Бегишево"» на строительство международного терминала за 769,6 млн руб.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"