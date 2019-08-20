Александр Беглов во время дебатов заявил, что «время партий прошло»

Во вторник, 20 августа, в Петербурге прошли очередные (третьи по счету) дебаты кандидатов в губернаторы города. В них приняли участие Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ) и Надежда Тихонова («Справедливая Россия»).

Во время дебатов действующий врио градоначальника Александр Беглов заявил, что «время партий прошло» и жители сами должны управлять Петербургом. «Времена, когда "рулили" партии, прошли, теперь будут заниматься делом петербуржцы»,— отметил, в частности, он, подчеркнув, что бюджет Петербурга «должен быть народным».

Напомним, что во время первых дебатов, 13 августа, господин Беглов назвал себя «беспартийным», заявив, что у него «одна партия — наши горожане».