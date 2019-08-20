В Верхотурском районе открыли цех по производству гранулированного иван-чая

В деревне Бурлева Верхотурского района (Свердловская область) предприятие «Косьминский гостинец» сегодня открыло цех по производству гранулированного иван-чая по индийской технологии. «Гранулированный чай это сырье, которое фасуют в пакетики», – пояснил совладелец предприятия Борис Садчиков. Он рассказал, что инвестиции в производство составили 70 млн руб., окупаемость должна составить три года.

Предприятие «Косьминский гостинец» с 2008 года производит иван-чай и варенье из шишек. Включает в себя линию сушки, ферментирования и упаковки иван-чая и напитков на его основе, пасеку, участок по изготовлению варенья и другие производства.

Исполнительный директор «Косьминского гостинца» Ян Семенов рассказал, что сейчас предприятие производит 30 тонн чая и семь тонн варенья. В сборе и подготовке сырья участвуют монахи мужского монастыря Свято-Косьминская пустынь. Продукцию закупают розничные сети, экомагазины.

Елена Горшкова