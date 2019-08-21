Мусор отодвинули от Сысерти

Свердловские власти отклонили проект строительства мусоросортировочного полигона под Сысертью из-за его несоответствия закону о концессионных соглашениях. Компания «СРГ-Екатеринбург» планировала за 6 млрд руб. построить сортировочный завод мощностью 700 тыс. куб. м в год. Ранее против строительства выступила Росавиация — из-за близости полигона к аэропорту Кольцово.



О том, что свердловское правительство отклонило проект «Стандарт Рециклинг Групп-Екатеринбург» («СРГ-Екатеринбург») по строительству мусоросортировочного полигона под Сысертью, во вторник на совещании рабочей группы заксобрания региона сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. «Частная концессионная инициатива была подана с нарушениями требований федерального закона о концессионных соглашениях. В проекте не было привязки к территории»,— пояснил он.

В начале июля правительство Свердловской области выступило с инициативой концессии по строительству мусоросортировочного завода на границе Екатеринбурга и Сысерти. Тогда компания «СРГ-Екатеринбург» представила проект полигона и сортировочного завода мощностью 700 тыс. куб. м в год. Предполагалось, что сортировать на нем будут до 78% отходов, а оставшиеся — складировать на полигоне площадью 30 га, по специальной технологии закрытого хранения. По словам господина Свалова, инвестор готов был вложить в проект более 6 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СРГ-Екатеринбург» зарегистрировано в январе 2019 года. Возглавляет его предприниматель Игорь Фраинт. Как ранее сообщали местные СМИ, участок, на котором планировался полигон, находится в его собственности.

Проект вызвал беспокойство местных жителей, которые опасались соседства полигона с нефтебазой, негативного воздействия на реку Арамилка, а также возможных скоплений птиц в совокупности с близостью к месту строительства аэропорта Кольцово. Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских на своей странице в Facebook заявил, что «помимо протестов жителей, на решение повлияла реакция Росавиации, которая запретила устраивать завод по переработке ТКО и свалку недалеко от аэропорта Кольцово». «Объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6-й подзоны приаэродромной территории аэропорта, в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц»,— сообщается в ответе уральского управления Росавиации на запрос депутата.

Егор Свалов отметил, что полигон на указанной территории потребуется в любом случае. Объявлять аукцион на заключение концессионного соглашения правительство пока не намерено — там подождут других частных инициатив. Всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области к 2030 году должны появиться 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка.

Между тем жители Красноуфимска также выступают против строительства мусоросортировочного завода. Его построить собирается регоператор по обращению с ТКО компания «Экосервис». Инвестиции составят 1 млрд руб., мощность — 100 тыс. т. Построить завод планируется к 2021 году. Однако во вторник в Свердловском областном суде началось рассмотрение иска ветерана Минобороны РФ, подполковника запаса Андрея Баженова к думе Красноуфимского городского округа. Он требует аннулировать результаты общественных слушаний по проекту строительства полигона ТКО возле Красноуфимска. Господин Баженов полагает, что слушания провели с нарушением Градостроительного кодекса РФ. По его словам, общественные обсуждения проводились только среди жителей Красноуфимского района, а жителей Красноуфимска, на чьей территории этот полигон будет строиться, к ним не допустили.

Анна Лапина