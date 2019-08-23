Полину Мишину ждут в Ярославле в сентябре

16 августа в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Коми Гор» мы рассказали историю восьмилетней Полины Мишиной («Браслет супергероя», Светлана Иванова). У девочки в результате травмы произошло тотальное повреждение правого плечевого сплетения. Для восстановления движений руки и функций кисти Полине требуется четыре этапные операции. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 315 200 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 16 августа 32 128 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Коми Гор», «Сочи», «Кострома», «Алтай», а также 168 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 15 873 272 руб.