Потребовалось ЗАВОДить

В Удмуртии для развития промышленного туризма создадут туристско-рекреационный кластер «Удмуртия ЗАВОДит». На реализацию проекта планируется потратить 6,75 млрд рублей, из них 4,25 млрд — средства инвесторов. Некоторые инвесторы проекта, указанные в распоряжении правительства республики, оказались не в курсе своего участия в проекте. Соглашения пока подписаны с пятью предприятиями Сарапула и Воткинска, которые в перечне не были указаны. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что дальнейшее развитие проекта не может происходить без участия ижевских заводов, которые больше всего могут быть интересны туристам.

Туристско-рекреационный кластер «Удмуртия ЗАВОДит», согласно распоряжению правительства, получил статус приоритетного регионального проекта. По словам начальника управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики Удмуртии Юлии Железняк, он должен стать точкой роста развития конкурентоспособной туристской сферы республики и создать образ региона как одного из ведущих центров промышленного туризма в России. «К задачам проекта относятся строительство туристской и обеспечивающей инфраструктуры, современных комплексов по приему и обслуживанию гостей на базе промышленных предприятий»,— обозначила госпожа Железняк.

Всего будет построено 30 объектов туристской инфраструктуры — это культурно-досуговый центр, гостиницы, акватермы, канатная дорога, пирс на набережной, оздоровительные комплексы, кафе, базы отдыха, выставочный центр, парк активного отдыха, а также будут отреставрированы объекты культурного наследия. По словам госпожи Железняк, на сегодняшний день комплексно-инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Удмуртия ЗАВОДит» — на стадии рассмотрения в Федеральном агентстве по туризму.

Согласно распоряжению правительства республики, срок реализации проекта заявлен с 2020 по 2024 год. Общий объем финансирования кластера составляет 6,75 млрд руб., из них 4,25 млрд руб.— средства 21 инвестора, 2,09 млрд руб. планируется привлечь из федерального бюджета, около 0,39 млрд руб. будут выделены из бюджета Удмуртии.

В качестве инвесторов в распоряжении правительства обозначены АО «Летний сад им. М. Горького» (в собственности Ижевска), УК «Термы», СЭГЗ, «Паркуз Групп», ряд индивидуальных предпринимателей. Однако некоторые предприниматели оказались не в курсе того, что причислены к инвесторам проекта. «Я, честно говоря, не помню, чтобы наша компания входила в состав инвесторов. Термы увеличивают присутствие туристов из Пермского края, Татарстана, Башкирии, у нас в этом плане все замечательно. А вот движений по кластеру не вижу»,— сообщил владелец УК «Термы» Юрий Бычков.

Гендиректор Летнего сада Сергей Буторин со своей стороны отметил, что их организация является инвестором «идеологического» характера, то есть финансово вкладывать в его реализацию не планируется.

«Сам город собрал несколько проектов в одну инвестиционную программу и начал искать партнеров. Мы также занимаемся поиском. Нам необходима реконструкция теплоходов, чтобы туристы приехали, могли погулять в парке,по канатной дороге доехать до теплоходов, на теплоходе приехать в парк Кирова, прогуляться по парку»,— пояснил господин Буторин.

Тем не менее, госпожа Железняк сообщила, что «все инвесторы в курсе, с ними подписаны соглашения». Кроме того, по ее словам, соглашения о намерении поддерживать и развивать промтуризм заключили с пятью организациями Сарапула и Воткинска: Сарапульской кондитерской фабрикой, Сарапульским дрожжепивзаводом, Сарапульским ликеро-водочным заводом, Воткинским пищевым комбинатом и «Техновеком».

Объединение предприятий в кластер на данный момент находится на начальной стадии. Как сообщил гендиректор СКФ Алексей Батанин, прямого взаимодействия с другими сарапульскими заводами не налажено, туристические маршруты не проработаны. «Сейчас мы работаем над созданием демонстрационно-дегустационного центра, с погружением в историю, который закроет потребность в туристическом маршруте»,— рассказал гендиректор фабрики.

Эксперты обращают внимание на то, что в кластер в первую очередь должны входить уникальные заводы, которые заинтересовали бы туристов из других регионов. «В Ижевске есть ряд таких предприятий “Аксион”, Ижевский радиозавод, “Купол”, “Калашников”. При многих заводах созданы музеи, где можно познакомиться с историей выпускаемой продукции, что будет привлекать российских и даже зарубежных туристов»,— отметила руководитель удмуртского регионального отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова.

Однако музеи ряда заводов расположены на территории режимных объектов, куда доступ ограничен. Известно, что рассматривается вариант размещения экспозиции заводских музеев в бывшем главном корпусе оружейного завода в случае его реставрации и реконструкции.

По мнению госпожи Захидовой, цель при создании такого кластера должна быть одна — привлечение туристов в Удмуртию. «Сарапул позиционируется как купеческий город, Воткинск — родина Чайковского. Людям об этом уже известно, в эти направления и стоит вкладываться в данных городах. А развитие промышленного туризма не может происходить без Ижевска — города-завода, не стоит делать акцент пока на промышленном туризме, без основного игрока»,— сказала госпожа Захидова.

Юлия Вахрушева