Porsche Taycan получил встроенный сервис Apple Music

Компания Porsche оснастила свой первый серийный электромобиль Taycan музыкальным сервисом Apple Music.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, новинка стала первым в мире транспортным средством с заводской интеграцией Apple Music — сервис стал частью цифровой приборной панели Porsche Advanced Cockpit. Покупатели Porsche Taycan получат доступ к более чем 50 млн композиций, а также бесплатный интернет-трафик в течение трех лет и бесплатную полугодовую подписку на Apple Music. Также для электромобиля предусмотрена премиальная акустика Burmester.

Судя по первому снимку интерьера, приборная панель и мультимедийная система новой модели будет повторять по дизайну аналогичные детали спорткара Porsche 911 последнего поколения. Электромобиль должен получить систему выбора одного из пяти (Normal, Sport, Sport +, Individual и Range) режимов движения, причем последний вариант является особенностью Taycan.

Напомним, на российский рынок электромобиль Porsche Taycan, премьера которого состоится 4 сентября, выйдет в 2020 году.