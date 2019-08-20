Власти Москвы пожаловались на нехватку рабочих для программы реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил о нехватке строителей, работающих в рамках реализации программы реновации жилья в Москве. «Объемов работы много. Строителей у нас не хватает на программу реновации, мы сейчас четко это начинаем ощущать. По мере того как программа раскручивается, нам придется принимать меры по стимулированию и привлечению строителей на программу»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

По словам господина Хуснуллина, ранее власти города уже сталкивались с нехваткой персонала в связи с активным строительством новых станций и веток московского метро. В течение пяти лет дефицит кадров был устранен, уточнил он.

По подсчетам советника мэра Москвы Владимира Ресина, для реализации программы реновации необходимо привлечь 1 млн человек. В настоящее время в стройкомплексе Москвы работают более 400 тыс. человек.

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Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в них проживают до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию. Ранее источники газеты «Ведомости» сообщили, что мэрия Москвы намерена получить под программу 20 га земли в районе Гольяново на востоке столицы от компании «Виктория».

Почему благодаря реновации жилья в Москве может стать больше на 15%, читайте в публикации “Ъ”.