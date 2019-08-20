Власти Москвы ведут переговоры о крупнейшей сделке с землей под реновацию

Мэрия Москвы намерена получить 20 га земли в районе Гольяново на востоке столицы от компании «Виктория» под программу реновации, пишут «Ведомости». Как сказано в еще не подписанном протоколе градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), на крупном участке по ул. Амурская, вл. 1, планируется построить 586 200 кв. м недвижимости. По данным источников издания, переговоры о передаче имущества «Виктории» Москве идут, но пока не завершены.

В качестве компенсации, по его словам, власти столицы могут разрешить связанным с нею структурам построить 1,28 млн кв. м жилья в разных районах столицы: на территории Останкинского молочного комбината (ОМК), Останкинского завода напитков на улице Руставели, в Сигнальном проезде и на ул. Амурская, вл. 2. Эти площадки связаны с бизнесменом Олегом Солнышкиным. Как пишут «Ведомости», строить жилые кварталы на этих участках намерена Capital Group. Акционер девелопера Павел Тё сообщил, что компания ведет переговоры и по площадкам господина Солнышкина, но до закрытия сделок комментировать эти проекты считает некорректным.

Опрошенные газетой участники рынка назвали договор между мэрией Москвы и компанией «Виктория» крупнейшей сделкой в рамках программы реновации.

Программа реновации утверждена столичными властями в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в них проживают до 1 млн человек. Переселенцы получат равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа), равноценную квартиру или денежную компенсацию. Утверждены 323 стартовые площадки, на них запланировано построить 4,7 млн кв. м недвижимости. Завершить программу планируют к 2035 году.

Почему благодаря реновации жилья в Москве может стать больше на 15%, читайте в публикации “Ъ”.