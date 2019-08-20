Григорий Невоструев покинул пост первого зампредседателя госстроя Башкирии

Первый зампредседателя госкомитета Башкирии по строительству Григорий Невоструев покинул свой пост. Господин Невоструев сообщил “Ъ-Уфа”, что последний рабочий день у него был 16 августа. Свое дальнейшее место работы он назвать отказался, пояснив только, что ему поступило предложение заняться реализацией федерального проекта, связанного со строительством, в том числе, в Башкирии. Что это за проект Григорий Невоструев не уточнил.

Господин Невоструев был назначен первым заместителем председателя госкомитета в начале текущего года. В 2018 году в течение полугода он занимал должность председателя госкомитета.

Влада Шипилова