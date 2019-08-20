СКР опроверг информацию о нападении сотрудника полиции на кандидата в муниципалы в Петербурге

Следственными органами ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу проведена процессуальная проверка в связи с распространением в соцсетях и СМИ информации о нападении полицейского на кандидата в муниципальные депутаты Елену Кондрашову. Ведомством получены данные, что эта информация недостоверна, сообщили в Следственном комитете.

Как следует из официального сообщения СКР, в ходе конфликта 16 августа с участием агитатора-волонтера, кандидатов в муниципалы от двух разных партий и участкового уполномоченного МВД Елена Кондрашова, являясь одним из кандидатов, «начала размахивать мобильным телефоном перед лицом сотрудника полиции, в связи с чем представитель правопорядка попытался пресечь ее действия». На следующий день госпожа Кондрашова подала заявление о нанесении ей побоев.

В СКР пояснили, что следствием проведен большой объем проверочных мероприятий с целью восстановить картину произошедшего. В частности, были опрошены свидетели и участники конфликта, а также врач больницы, куда обратилась пострадавшая. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, сведения об избиении Елены Кондрашовой не подтвердились.

По итогам доследственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, уточнили в СКР.