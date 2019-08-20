Главгосэкспертиза согласовала проект третьего этапа реконструкции северного участка КАД

Главгосэкспертиза России по итогам повторного рассмотрения согласовала проектно-сметную документацию на завершающий этап реконструкции Кольцевой автодороги Петербурга. Работы проводятся на участке от станции Горская до Приозерского шоссе. По ним выдано положительное заключение.

Реконструкция северного участка КАД общей протяженностью 25,3 км началась в 2016 году и проводится в несколько этапов. В результате реализации проекта проезжая часть на этом отрезке будет расширена с четырех до шести полос движения, что позволит увеличить его пропускную способность с 79 тыс. до 124 тыс. автомобилей в сутки. Помимо увеличения полос движения, будет выполнена реконструкция водоотводных сооружений в границах участка, части съездов транспортных развязок в районе станции Горская и пересечения с ЗСД.

Также будет реконструирована транспортная развязка на пересечении КАД с Выборгским шоссе, включая ремонт путепровода на съезде Горская – Санкт -Петербург, построены технологический разворот, пункт приема снега и отремонтированы два путепровода на первом километре.

Финансирование строительства и реконструкции участков КАД осуществляется за счет средств федерального бюджета.