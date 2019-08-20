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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-директора «Орловской крепости» вновь пытаются заставить отвечать за ее долги

Арбитражный суд Орловской области назначил на 18 сентября заседание, на котором будет рассмотрено заявление конкурсного управляющего конкурсного управляющего ООО «Мценский спиртоводочный комбинат "Орловская крепость"» Дмитрия Кулаева о привлечении к субсидиарной ответственности гендиректора предприятия в 2010-2013 годах Александра Гомона. Ранее господин Гомон смог оспорить в Арбитражном суде Центрального округа решение орловского арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия, после чего дело вернули на новое рассмотрение в первую инстанцию.

При этом кассация освободила от ответственности только господина Гомона, арбитраж Центрального округа не стал изменять решение судов низших инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности следующего за господином Гомоном руководителя предприятия Дениса Путенкова.

В материалах дела сообщается, что ранее суды пришли к выводу о причастности господина Гомона к недостаче 74,2 млн руб. в конкурсной массе, также вместе с господином Путенковым на него была возложена ответственность за резкий рост кредиторской задолженности.

Арбитражный суд Орловской области 11 апреля продлил конкурсное производство в юрлице «Орловской крепости», оно ликвидируется. Имущественный комплекс спиртзавода в августе 2017 года уже выкупил с торгов московский индивидуальный предприниматель и адвокат Олег Губинский. Он сообщал “Ъ-Черноземье”, что рассчитывает возобновить работу предприятия и собирается получить новую лицензию на выпуск спиртного. Чтобы загрузить существующие мощности в 3 млн дал в год, на части оборудования планируется выпускать безалкогольную продукцию.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Водку разбавляют минералкой».

Сергей Калашников


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