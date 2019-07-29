Экс-гендиректор «Орловской крепости» избежал ответственности по долгам спиртзавода

Управлявший ООО «Мценский спиртоводочный комбинат "Орловская крепость"» в 2010-2013 годах гендиректор Александр Гомон смог оспорить в Арбитражном суде Центрального округа решение орловского арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося предприятия. В Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде ему это ранее не удалось. При этом кассация не стал изменять решение судов низших инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности следующего руководителя предприятия Дениса Путенкова.

Как сообщается в решении кассации, дело о привлечении господина Гомона к ответственности по долгам спиртзавода направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области. В материалах дела сообщается, что ранее суды пришли к выводу о причастности господина Гомона к недостаче 74,2 млн руб. в конкурсной массе, также вместе с господином Путенковым на него была возложена ответственность за резкий рост кредиторской задолженности.

Арбитражный суд Орловской области 11 апреля продлил конкурсное производство в юрлице «Орловской крепости», оно ликвидируется. Имущественный комплекс спиртзавода в августе 2017 года уже выкупил с торгов московский индивидуальный предприниматель и адвокат Олег Губинский. Он сообщал “Ъ-Черноземье”, что рассчитывает возобновить работу предприятия и собирается получить новую лицензию на выпуск спиртного. Чтобы загрузить существующие мощности в 3 млн дал в год, на части оборудования планируется выпускать безалкогольную продукцию.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Водку разбавляют минералкой».

Сергей Калашников