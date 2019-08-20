Экс-вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов покинул пост руководителя ПТК

Четыре компании холдинга Петербургской топливной компании возглавил топ-менеджер ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Пласков. По словам некоторых собеседников “Ъ-СПб”, многолетний руководитель ПТК, бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов может либо совсем выйти из группы компаний, либо сосредоточиться на работе в одном из основных частных перевозчиков Петербурга (Петербургской транспортной компании) или Горбанке.

Как следует из выписок ЕГРЮЛ, полученных “Ъ-СПб”, господин Пласков (по данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года возглавляет петербургский филиал «Роснефти») стал генеральным директором ООО «ПТК», Гатчинской нефтяной компании, ООО «Транс-Тайм» (занимается транспортировкой нефтепродуктов) и ООО «ПТК-Терминал» (управляет двумя нефтебазами в Петербурге и Новгородской области). Изменения в реестр внесены 8 августа.

В конце июля структура «Роснефти», компания «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке ПТК, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым. Сумма сделки не сообщается. Источник “Ъ-СПб” оценивал сделку в пределах 40 млрд рублей.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «ПТК возглавил выходец из "Роснефти"».