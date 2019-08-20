ПТК возглавил выходец из «Роснефти»

Четыре компании холдинга Петербургской топливной компании (ПТК) возглавил топ-менеджер ООО «РН-Северо-Запад» Алексей Пласков. О продаже супругами Андреем и Ольгой Голубевыми крупнейшего независимого топливного оператора в регионе «Роснефти» “Ъ” сообщал еще в начале июня. По словам некоторых собеседников “Ъ”, многолетний руководитель ПТК, бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов может либо совсем выйти из группы компаний, подконтрольной супругам Голубевым, либо сосредоточиться на работе в одном из основных частных перевозчиков Петербурга (Петербургской транспортной компании) или Горбанке.

Как следует из выписок ЕГРЮЛ, полученных “Ъ”, Алексей Пласков (по данным «СПАРК-Интерфакс», www.spark-interfax.ru, возглавляет филиал «Роснефти» в регионе с 2017 года) стал генеральным директором ООО «ПТК», Гатчинской нефтяной компании, ООО «Транс-Тайм» (занимается транспортировкой нефтепродуктов) и ООО «ПТК-Терминал» (управляет двумя нефтебазами в Санкт-Петербурге и Новгородской области). Изменения в реестр внесены 8 августа. Господин Пласков отказался от комментариев. Источник “Ъ” в отрасли характеризует его как опытного человека, давно работающего на региональном рынке. «К сожалению, филиалы "Роснефти" не имеют полномочий для принятия решений, все действия согласовываются с Москвой»,— добавляет собеседник “Ъ”.

В конце июля структура «Роснефти», компания «РН-Региональные продажи», закрыла сделку по покупке ПТК, которая принадлежала супругам Андрею и Ольге Голубевым. Сумма сделки не сообщается. Источник “Ъ” оценивал сделку в пределах 40 млрд рублей. Собеседники “Ъ” связывают ПТК с интересами находящегося в тюрьме бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), который считается лидером тамбовской преступной группировки. Он с 1998 по 2002 год официально занимал должность вице-президента ПТК.

Структура «Роснефти» стала владельцем более чем 140 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Новгороде, Пскове, Твери, а также в Мурманской области и Карелии. В результате сделки по приобретению розничной сети ПТК «Роснефть» станет крупнейшим игроком в Северо-Западном регионе, отмечает нефтекомпания. В частности, в Санкт-Петербурге компания займет 27% рынка. Сделка существенна даже в контексте всего розничного бизнеса «Роснефти» и может увеличить число ее АЗС в России почти на 5%, до 3,1 тыс. штук.

ПТК создана в 1994 года с подачи мэра Петербурга Анатолия Собчака в противовес вертикально интегрированным нефтяным компаниям, в частности «Сургутнефтегазу», который активно развивался в Петербурге. Акционерами ПТК стали около 20 петербургских компаний, в том числе «Морской порт Санкт-Петербург», где начинали свою карьеру Алексей Миллер и Александр Дюков, и банк «Россия» Юрия Ковальчука. С 2004 года ПТК руководил бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Антонов. В период его работы в Смольном (1997–2002 годы) администрация продала принадлежащие городу 14,5% акций ПТК, так как реально влиять на политику компании с таким небольшим пакетом невозможно, объясняли чиновники. Сам господин Антонов в 2007 году отрицал связь ПТК с Барсуковым.

В пресс-службе «Роснефти» на запрос “Ъ” о статусе господина Антонова в компаниях ПТК сообщили, что «такой топ-менеджер не работает». На официальном сайте ПТК отсутствуют данные о сотрудниках компании. В колл-центре “Ъ” сообщили, что сайт находится на реконструкции. Сам господин Антонов на звонок “Ъ” не ответил. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что у Юрия Антонова три пути: выйти из группы компаний Голубевых, остаться в транспортной компании, которая была создана при нем, или уйти в АО «Горбанк».

Яна Войцеховская, Елена Большакова