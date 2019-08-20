Раздельный сбор мусора планируют ввести по всей Удмуртии в ближайшие три года

В ближайшие три года во всех городах и населенных пунктах Удмуртии планирую внедрить раздельный сбор мусора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора регоператора по обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство» Ивана Маринина.

«Мы должный выйти на то, чтобы во всех городах и населенных пунктах в течение ближайших трех у людей была возможность сортировать отходы. Вся эта идея, все контейнеры для раздельного сбора мусора, экопункты - они преследуют одну цель - людям надо дать возможность заниматься раздельным сбором отходов»,— отметил господин Маринин.

Он добавил, что концу года во всех дворах Ижевска установят 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов — спецбаками оборудуют 87% всех контейнерных площадок в городе. Кроме того, в 2020 году их начнут устанавливать в Можге. «Это специальные сетчатые баки, которые предназначены для отходов, которые подлежат вторичному использованию, на них есть маркировка, что туда складывается. Таким образом получается дуальная система, когда отходы, которые подлежат дальнейшей сортировке, остаются в одних баках, которые не подлежат — в других»,— пояснил Иван Маринин.