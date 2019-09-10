Сегодня исполняется 62 года заместителю полпреда президента в Центральном федеральном округе Мурату Зязикову
Его поздравляет писатель Александр Проханов:
— Уважаемый Мурат Магометович, вы — настоящий патриот и державник. В полной мере эти качества вы проявили, занимая высокие государственные посты — президента Ингушетии, советника главы государства, и в своей нынешней должности. Знаю вас и как мужественного и преданного нашему Отечеству офицера и генерала, посвятившего многие годы обеспечению безопасности нашей страны. Желаю, чтобы вы еще долго и плодотворно служили во благо нашего Отечества и его многонационального народа.
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