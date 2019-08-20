«Победа» отрицает жесткую посадку в Гюмри

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») опровергла жесткую посадку самолета в армянском Гюмри, сообщила журналистам представитель компании. «На послеполетном осмотре в Гюмри обнаружено повреждение хвостовой пяты, предназначенной для защиты фюзеляжа. Касание пятой произошло при уходе на второй круг»,— сказала представитель (цитата по «РИА Новости»).

Она заявила, что резервный борт вылетел в Гюмри за клиентами обратного рейса.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы Boeing 737–800 совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак армянского города Гюмри. На борту самолета находились 173 пассажира, пострадавших нет.

В компании тогда заявили, что «делать выводы о жесткой посадке преждевременно».