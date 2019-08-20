Против дочери бывшего президента Узбекистана возбуждены новые уголовные дела

В отношении дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары были возбуждены новые уголовные дела. «Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах»,— говорится в сообщении ГП.

Ранее госпоже Каримовой и бывшему главе ООО «Уздунробита» («дочка» МТС в Узбекистане) Бехзоду Ахмедову были предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег на $865 млн.

Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима «из-за нарушения условий отбывания наказания». Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что госпожа Каримова систематически нарушала установленные судом обязательства, в частности «неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба».

В июле 2017 года узбекские власти впервые официально раскрыли информацию о возбужденном в 2013 году уголовном деле в отношении Гульнары Каримовой. С 2014 года было известно лишь, что она обвиняется в коррупции, однако ни о приговоре, ни о месте заключения нигде не сообщалось.

Подробнее о деле Гульнары Каримовой — в публикации “Ъ”.