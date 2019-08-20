26,2 процента составил рост ввода жилых домов в эксплуатацию в июле 2019 года, сообщил Росстат, введено 6,2 млн кв. м общей площади. Отчасти рост вызван эффектом низкой базы: год назад отрасль переживала масштабный спад из-за отсутствия платежеспособного спроса при падении реальных доходов населения и ожиданий перевода долевого строительства на проектное финансирование — ввод готовых квартир снижался на 8,1%, до 5 млн кв. м. Показатель также подвержен сильным сезонным колебаниям, но и с их исключением рост ввода в июле 2019 года составил около 15% к среднемесячному показателю 2016 года — фактически восходящий тренд вернулся в строительство с марта 2019 года.