Гендиректора «Татфлота» будут судить за 120 млн рублей долга по зарплате

Уголовное дело генерального директора АО «Судоходная компания Татфлот» Рустэма Мухутдинова передано в Верхнеуслонский районный суд Татарстана. Он обвиняется в невыплате сотрудникам 120 млн руб. заработной платы «из корыстной или иной личной заинтересованности» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)

Как сообщило Приволжское следственное управление на транспорте СКР, которое вело дело, потерпевшими являются более 600 человек. Задолженность перед ними образовалась в 2018 году. Тогда, как отмечается в сообщении, обвиняемый «умышленно скрывал прибыль компании».

В январе 2019 года в рамках обеспечительных мер был наложен арест на земельный участок, принадлежащий АО «СК «Татфлот», стоимостью 130 млн руб. В ходе расследования задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Учредителям АО «Судоходная компания «Татфлот» «с целью недопущения повторения подобных случаев» Приволжская транспортная прокуратура направила представление «об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой данной коммерческой организации».

"Ъ-Казань"