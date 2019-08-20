Кронштадт претендует на особый статус

Рабочая группа начала подготовку для формирования заявки в Минэкономразвития РФ на создание в Кронштадте особой экономической зоны (ОЭЗ) туристического типа, сейчас таких зон в России всего пять. Если этот статус будет получен, все участники туристско-рекреационного кластера на острове Котлин смогут претендовать на налоговые льготы.

Как сообщили “Ъ” в ОЭЗ «Санкт-Петербург», сейчас формируется заявка в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны в Кронштадте, в рамках которой прорабатывается вопрос о количестве денежных средств для организации ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Режимом ОЭЗ предполагается наделить весь город Кронштадт, при этом она будет туристско-рекреационного типа. Это означает, что все участники туристско-рекреационной деятельности, находящиеся на территории Кронштадтского района, при желании смогут получить статус резидента ОЭЗ. «На данный момент ведутся переговоры с несколькими компаниями, одна из которых подтвердила намерение стать резидентом — "Руссо-балт океан" с проектом "Парусная столица России"»,— делится собеседник “Ъ”.

Все резиденты туристско-рекреационных зон пользуются набором льгот, гарантированных законодательством: налогом на прибыль (пониженная региональная ставка, в Петербурге на текущий момент — 12,5%), на имущество (освобождение от уплаты налога на десять лет) и на землю (освобождение от уплаты налога на пять лет). Также инвестор получает возможность аренды земельного участка по льготной ставке и выкупа с применением упрощенной процедуры.

На сегодня в России существует пять ОЭЗ туристско-рекреационного типа: в Алтайском крае, Республике Бурятия, в Иркутской и Тверской областях, а также на Северном Кавказе. Кронштадт станет в этом списке шестым.

В апреле Минобороны и Смольный учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте «Остров фортов». Создание кластера предполагает передислокацию военно-морских образовательных, научных учреждений Петербурга и формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ. Кроме того, Кронштадт станет самым крупным музеем Военно-морского флота.

«Основная цель формирования ОЭЗ — оживление экономики, создание новых рабочих мест, цель у туристической ОЭЗ несколько иная — тем более если речь идет о Санкт-Петербурге и Кронштадте, который имеет особый интерес у туристов из дальнего зарубежья. При грамотном позиционировании острова он может стать одной из ярких точек притяжения наравне с летними резиденциями царских особ позапрошлых столетий»,— отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Эксперт предполагает, что на каждый вложенный государством миллион рублей в создание ОЭЗ должно приходиться как минимум 2–2,5 млн от частного инвестора. «Если смотреть в масштабах Кронштадта, то развитие этой территории с целью привлечения туристов может потребовать вложений в размере от 700 млн до 1,1 млрд рублей»,— считает господин Жарский.

Алексей Кириченко