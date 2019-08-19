ЦБ Германии предупредил о возможном начале рецессии

Бундесбанк предупредил, что в третьем квартале текущего года ВВП Германии может испытать незначительное снижение. С учетом того что по итогам второго квартала немецкий ВВП уже снизился на 0,1%, сокращение в текущем, третьем квартале будет означать начало рецессии крупнейшей экономики еврозоны. Как отметил глава ЦБ Йенс Вайдманн, комментируя итоги второго квартала, «отечественная экономика в целом пока чувствует себя неплохо, однако слабость отмечается в секторах промышленности и экспорта. Международные торговые споры и "Брексит" являются тому основными причинами».

Говоря о текущем, третьем квартале, ЦБ Германии отметил, что «экономисты предполагают, что в этом квартале экономическая активность может снова слегка замедлиться. При этом, по мнению экономистов, признаков окончания такой ситуации пока не видно, что может постепенно отразиться и на таких секторах экономики, как сфера услуг».

На прошлой неделе на рынке появились опасения о возможном начале рецессии в США, что привело к рекордному в нынешнем году снижению американских биржевых индексов.

Подробнее о возможной рецессии в США читайте в публикации “Ъ” «Призрак американской рецессии бродит по планете».

Евгений Хвостик