«Почта России» оцифрует марки

«Почта России» начала принимать оплату корреспонденции с помощью электронных знаков, которые станут эквивалентом традиционных марок. Для корпоративных клиентов это альтернатива франкировальным машинам, парк которых в России лишь недавно был обновлен. Но бизнес все реже пользуется массовыми рассылками писем, поэтому услуга скорее будет востребована среди госструктур, считают эксперты.

ФГУП «Почта России» начинает использование электронного почтового знака оплаты, сообщили “Ъ” в пресс-службе предприятия. Он пока доступен в экспериментальном режиме отдельным юридическим лицам (их «Почта России» не раскрывает), которые самостоятельно могут вносить предоплату за почтовые услуги через личный кабинет на сайте, запрашивая необходимое количество электронных марок. Сама марка печатается с помощью принтера в виде QR-кода непосредственно на конверте либо на самоклеящейся бумаге.

«Сервис позволит клиентам избежать расходов на оплату дополнительных услуг или покупку и обслуживание франкировальной машины, в том числе обучение персонала работе с ней. Клиент сможет все делать самостоятельно»,— сообщили в «Почте России». Заместитель гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон уточнил, что «в будущем планируется сделать сервис доступным и для физических лиц».

Пенсионный фонд России рассматривает предложение «Почты России» по переходу на новую систему, сообщили “Ъ” в его пресс-службе. Представитель АО «Национальный НПФ» говорит, что в фонде готовы участвовать в проекте. Интересуются возможностью не только в НПФ, но и, например, в «Ростелекоме», где также готовы участвовать в проекте.

Использование электронного почтового знака было бы интересно НПФ, если бы позволило упростить работу с письмами, так как объем отправляемой корреспонденции достаточно велик, но только в случае, если оно позволит соблюдать установленные законодательством сроки, пока же таких возможностей не видно, быстрее оформлять отправления прямо в отделениях день в день через курьеров, рассуждает директор департамента персонифицированного учета НПФ «Сафмар» Наталия Фадеева.

Новый сервис может положительно повлиять на производительность труда самой «Почты России» и ее корпоративных клиентов, он также позволит систематизировать всю информацию об отправлениях в единой IT-системе, рассуждает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Но «Почта России» несколько запоздала с решением, полагает он, период активной рассылки писем для многих компаний прошел, хотя, например, Тинькофф-банк при выходе на рынок рассылал по 3–4 млн писем в месяц, большие объемы были и у рекламных каталогов. Сейчас, по мнению господина Иванова, основными клиентами «Почты России» в этом сегменте остаются государственные органы, включая, например, ГИБДД и прокуратуру.

Экс-гендиректор «Почты Узбекистана» Евгений Биргер, ранее возглавлявший департамент почтовой связи Минкомсвязи и входивший в совет по стратегическому развитию при «Почте России», также полагает, что инициатива запоздала. «Электронные марки как знаки оплаты в мире стали применяться, как только появился интернет. В России их применение рассматривалось и в конце 1990-х, и в начале 2000-х годов, но тогда от них решили отказаться, потому что инфраструктура и контроль по всей сети — очень дорогое удовольствие. В эпоху перехода к цифровым носителям, когда имеет место резкое падение объемов письменной корреспонденции, это уже не имеет смысла»,— утверждает он.

К тому же, указывает господин Биргер, при рассылке писем госорганы уже используют франкировальные машины, обновления парка которых потребовала Минкомсвязь всего лишь два года назад. Франкировальные машины нужны для нанесения на конверт знака почтовой оплаты с указанием обратного адреса, стоимости и даты отправления. C 1 февраля 2018 года все они в стране подключены к единому серверу «Почты России», чтобы ФГУП мог контролировать отправку корреспонденции.

Владислав Новый, Юлия Тишина, Илья Усов