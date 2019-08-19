Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения). «Ставка ФРС довольно скоро должна быть снижена по меньшей мере на 100 базисных пунктов, вдобавок должно быть проведено определенное количественное смягчение. Если это произойдет наша Экономика (орфография автора соблюдена.— “Ъ”) будет еще лучше и Мировая Экономика будет прекрасно себя чувствовать и быстро поправится, что будет хорошо для каждого!» — написал господин Трамп.

В последний раз ФРС снижала ставку в конце июля — до 2–2,25% годовых. Снижение ставки произошло впервые с конца 2008 года. Этим решением американский Центробанк намерен поддержать экономику США на фоне замедления глобального роста и конфликтов в мировой торговле, в том числе с Китаем. Тем не менее на прошлой неделе в США произошло обрушение фондовых индексов из-за опасений инвесторов возможного начала рецессии в США.

По данным американских СМИ, после биржевого обвала Дональд Трамп связался с главами трех ведущих американских банков, JP Morgan, Bank of America и Citigroup, спросив у них о текущем состоянии американских рынков в целом и потребительской уверенности в частности. Сообщается, что банкиры ответили президенту об относительно благополучном состоянии потребительской уверенности в США, однако добавили, что ситуация могла быть и лучше, если бы было найдено решение по ряду вопросов, в том числе торговому противостоянию с Китаем.

О рекордном падении американских фондовых индексов читайте в публикации “Ъ” «Призрак американской рецессии бродит по планете».

Евгений Хвостик