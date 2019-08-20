В Омске возбуждено дело о махинациях с тарифами на передачу электроэнергии

Прокуратура Омской области добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве с тарифами на передачу электроэнергии. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. По данным проверки, ООО «Тепловая компания», занимающаяся передачей электроэнергии от энергопроизводителей по своим сетям, создала аффилированное ООО «Омская энергосервисная компания», которому передала в аренду объекты электросетевого хозяйства. По мнению прокуратуры, сделано это было якобы для того, чтобы скрыть от региональной энергетической комиссии (РЭК), которая устанавливает тариф, полученный в 2017 году от потребителей избыток средств в размере 20 млн руб. и добиться повышения ставки на передачу электроэнергии на 2019 год. В то же время, как отметили в ведомстве, при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ООО «Тепловая компания» РЭК исключал из необходимой валовой выручки предприятия полученный от потребителей избыток средств, в результате чего тариф на услуги по передаче электроэнергии ежегодно уменьшался. Материалы проверки прокуроры направили в следственные органы, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев