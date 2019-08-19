«Союз славянских сил Руси» признали экстремистской организацией

Верховный суд Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси». Решение вступило в силу.

Эта организация представляла себя в интернете и под другими названиями: «Домой в СССР», «СССР», «Союз Советских Социалистических Республик». Как отметили “Ъ” в суде, позиционировавший себя исполнявшим обязанности президента движения Сергей Тараскин делал заявления о том, что Россия не легитимна как государство и потому ее законы можно не соблюдать. Последователи движения призывали население к государственному перевороту.

На территории Коми активисты рассылали по аккаунтам жителей в соцсетях предложения об оказании правовых услуг на предмет отказа от оплаты обязательных по законодательству ЖКУ, в частности ежемесячного взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, ежемесячной коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) и пр.

— Помимо точечных тем в ЖКХ и других чувствительных сферах члены союза формировали искаженное понимание обязанностей граждан и в других направлениях жизни в обществе. Зафиксировано и то, что «адепты» движения представляли себя «единственной структурой, которая обеспечивает безопасность на Земле»,— отметил “Ъ” знакомый с ситуацией эксперт в области общественных движений в Коми.

Решение Верховного суда Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России вступило в силу. «Состоять в движении россиянам возбраняется, а СМИ запрещается его упоминание без указания на признание экстремистским и запрещенным к функционированию в стране»,— добавил собеседник “Ъ”.

Дарья Шучалина, Сыктывкар