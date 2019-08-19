Путин испытывает осторожный оптимизм по ситуации на Украине

Президент Франции Эммануюль Макрона принял президента России Владимира Путина в своей летней резиденции в форте Брегансон. В ходе встречи, одной из тем на которой стало урегулирование конфликта в Донбассе, российский президент сказал, что испытывает по этому вопросу «осторожный оптимизм». «Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой — осторожный – оптимизм»,— сказал господин Путин.

Также Владимир Путин добавил, что намерен проинформировать своего французского коллегу о своих последних контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Франции также затронул проблему Донбасса. По его мнению, прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины приведет к нормализации отношений Москвы с Евросоюзом. «Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе»,— сказал господин Макрон.

Напомним, переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе возобновились с избранием нового президента Украины Владимира Зеленского. Главы российского и украинского государств провели уже несколько телефонных разговоров. Господин Зеленский настаивает на возвращении к переговорам по конфликту в Донбассе в нормандском формате, Кремль считает, что такие переговоры следует проводить в том случае, если в ходе них стороны придут к реальным договоренностям.

Сейчас на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик действует режим бессрочного прекращения огня. Соглашение было достигнуто трехсторонней контактной группой и вступило в силу 21 июля. После заключения соглашения стороны конфликта не раз заявляли о нарушениях режима.

О разморозке диалога об урегулировании конфликта читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».