Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back. Максимальная стоимость акций достигла отметки 5298 руб. за штуку около 17:00 мск. Это на 5,96% выше уровня закрытия торгов в пятницу, 16 августа.

Сегодня совет директоров ПАО ЛУКОЙЛ утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций. Как отмечается в сообщении, компания выкупит у акционеров 35 млн акций. Они будут приобретены по цене 5,45 тыс. руб. за штуку и оплачены в срок не позднее 28 августа.