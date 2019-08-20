Никол Пашинян не согласился с участниками экологических протестов в Армении

В центре Еревана вчера прошла массовая акция протеста с требованием не разрешать эксплуатацию компанией Lydian Armenia Амулсарского золоторудного месторождения, второго по запасам в стране. По мнению активистов, эксплуатация рудника, в частности применение цианидов, содержит риски для озера Севан и курортного города Джермука. В ходе акции произошла стычка между активистами и полицией, не разрешившей манифестантам пройти в парк Национального собрания, который днем всегда открыт для граждан. После этого правоохранители пресекли попытку активистов перекрыть проспект Баграмяна около парламента, шесть человек были задержаны полицией.

Процессы вокруг Амулсарского рудника, работу которого активисты блокировали с лета прошлого года, активизировались после того, как было опубликовано заключение международной экспертной группы компании ELARD. Согласно документу, грунтовые воды на месторождении не связаны с грунтовыми водами Джермука, Кечутского водохранилища и озера Севан, и даже при землетрясении смешение вод практически невозможно. В документе также отмечалось, что если компания примет 16 смягчающих мер, рекомендованных международной экспертной группой, то возможные экологические риски будут управляемыми.

Это заключение, а также заявления некоторых представителей руководства Армении создали у активистов впечатление, что власти готовы разрешить эксплуатацию рудника. Тем более что вопрос Амулсарского рудника и необходимости обеспечения властями нормальной деятельности компании Lydian неоднократно затрагивали (в том числе и на встречах с Николом Пашиняном) послы США и Великобритании в Армении. Другой проблемой для властей были возможные крупные финансовые потери для республики в случае обращения Lydian в международный суд.

Вчерашняя протестная акция была приурочена к совещанию по проблеме Амулсара, которое проводил вчера премьер-министр Никол Пашинян с участием экологических активистов, членов правительства, губернатора Вайоцдзорской области, мэра Джермука, глав местных общин, представителей образовательных и курортных учреждений. По итогам встречи Никол Пашинян выступил с обращением, в котором заявил, что ELARD — авторитетная компания, исследованию которой можно доверять. По его словам, при эксплуатации Амулсара будут внедрены беспрецедентные для Армении экологические стандарты.

Айк Халатян, Ереван