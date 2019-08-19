Экс-руководителя «Газпром межрегионгаз Пятигорск» будут судить за мошенничество

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Пятигорск», сообщает Генпрокуратура. Экс-руководитель обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Имя обвиняемого не называется.

По данным следствия, обвиняемый в период с марта 2013 года по май 2015 года, «используя свое служебное положение, представляя в инспекцию ФНС России по городу Пятигорску Ставропольского края налоговые декларации и бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости реализованного обществом газа, незаконно возмещал денежные средства от налога на добавленную стоимость». Таким образом из бюджета Российской Федерации было похищено свыше 1 млрд руб. Этими деньгами бывший топ-менеджер «Газпрома» «распорядился по своему усмотрению, использовав в коммерческой деятельности общества».

Расследование по уголовному делу проведено следственной частью ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Причиненный ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме. Уголовное дело было возбуждено с учетом материалов предшествовавшей ему прокурорской проверки. После утверждения обвинительного заключения, подписанного заместителем генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным, дело направлено в Пятигорский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу.

В 2010–2011 годах этой организацией руководил Рауль Арашуков, которому в настоящее время предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества.

Александра Ларинцева, Пятигорск