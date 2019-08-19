Омара аль-Башира довели до суда

В Судане в понедельник начался суд над бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом, обвиняемым в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Отдельно будут рассматриваться другие эпизоды — о подстрекательстве и причастности к убийству участников апрельских акций протеста. Суд проходит на фоне политических перемен в стране: в субботу, 17 августа, Переходный военный совет (ПВС) Судана и оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» окончательно согласовали текст Конституционной декларации. Следующим этапом должно стать формирование Суверенного совета — высшего органа власти на ближайшие три года и три месяца.

Судебный процесс над Омаром аль-Баширом, руководившим Суданом в течение 30 лет и отстраненным в апреле после многомесячных акций протеста, начался в понедельник, 19 августа. Экс-президента привезли в суд под усиленной охраной: кортеж с машинами, в одной из которых находился Омар аль-Башир, сопровождали автоматчики.

Омара аль-Башира подозревают в целом ряде преступлений. В рамках начавшегося дела речь идет об обвинениях в коррупции.

Так, в ходе заседания судья отметил: «Экс-президент рассказал следователю, что получил $25 млн от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана для использования их в качестве пожертвований ряду учреждений в Судане, среди них больницы и армейские организации». Кроме того, он рассказал, что Омар аль-Башир «получил чек на сумму €1 млн от президента ОАЭ Халифы бен Зайда». Первое заседание было непродолжительным. Второе пройдет в субботу.

Суд должен был начаться еще в первых числах июля, однако несколько раз откладывался «по соображениям безопасности» и «из-за невозможности личного присутствия аль-Башира в суде». Заседание было назначено на 17 августа, но из-за подписания военными и оппозицией в этот день Конституционной декларации оно вновь было перенесено. И состоялось в итоге лишь 19 августа.

Напомним, после подписания Конституционной декларации, на основе которой Судан будет жить до принятия новой конституции, Переходный военный совет и оппозиционные «Силы за свободу и перемены» должны сформировать Суверенный совет — высший орган власти на ближайшие три года и три месяца.

Совет будет состоять из 11 человек: пятерых военных, выбранных ПВС, пятерых гражданских, выбранных оппозицией, и еще одного гражданского, выбранного по соглашению обеих сторон.

В понедельник по просьбе оппозиции формирование состава Совета отложили еще на 48 часов: свою просьбу оппозиционеры объяснили стремлением согласовать список кандидатов. Ожидается, что в течение 21 месяца страну будет возглавлять руководитель Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. По истечению этого срока на 18 месяцев Суверенный совет возглавит гражданское лицо, а затем в Судане пройдут президентские выборы.

Основные исполнительные полномочия будут лежать на Совете министров. На пост премьер-министра, который сформирует правительство, оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» выдвинул экономиста и бывшего исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдаллу Хамдука. «Мы приветствуем Хамдука, способного экономиста. Мы рассчитываем на его большие способности в области экономики, будем оказывать ему и его кабинету всяческую поддержку»,— заявил официальный представитель военных генерал-лейтенант Шамседдин Каббаши.

Премьер-министр должен будет сформировать кабинет из 20 министров из списка представленных альянсом кандидатов, за исключением министров внутренних дел и обороны — их выберет ПВС.

При этом никто из членов Суверенного совета, временного правительства и действующих губернаторов провинций не сможет баллотироваться на выборах, которые состоятся после окончания переходного периода.

Что касается Законодательного совета, то в его составе будет не более 300 человек, из них как минимум 40% — женщины. Согласно договоренностям, оппозиционному альянсу достанется 67% мест совета, остальных назначат «политические группы, не связанные с аль-Баширом». Соглашение также должно обеспечить неприкосновенность членов Суверенного совета, Совета министров и Законодательного совета: против них не смогут возбудить уголовное дело без указания на то Законодательного совета. Решение об отмене иммунитета потребует одобрения большинства законодателей. Формирование Законодательного совета отложено до тех пор, пока не будет утвержден состав Суверенного совета и правительства.

Еще один важный пункт, закрепленный в политическом соглашении, касается командования вооруженными силами Судана. ПВС и военизированные формирования «Силы быстрой поддержки» (RSF) будут возглавляться командующим вооруженными силами — тем же человеком, кто должен возглавлять Суверенный совет 21 месяц.

При этом решение об объявлении чрезвычайного положения в стране будет лежать не только на Суверенном совете: с такой просьбой сможет выступать и Совет министров. Такой запрос должен быть представлен в первую очередь Законодательному совету в течение 15 дней, последний будет решать, действительно ли требуется вводить чрезвычайное положение. Фактически в Судане пытаются создать систему сдержек и противовесов, которая не допустит передачи власти либо исключительно военным, либо гражданским.

В течение следующих шести месяцев в консультации с вооруженными группами в различных регионах страны будет разработана новая политика, направленная на «достижение всеобъемлющего и прочного мира».

На это же надеются и внешние игроки. Так, в понедельник в МИД РФ заявили: «В Москве приветствуют достигнутое соглашение и рассматривают его в качестве важного шага на пути стабилизации обстановки в Судане. Призываем вовлеченные суданские стороны и дальше придерживаться согласованной "дорожной карты" по формированию институтов государственной власти на переходный период». Российские дипломаты подчеркнули, что «все возникающие проблемы и противоречия должны разрешаться исключительно мирными средствами в ходе конструктивного межсуданского диалога с участием всех ответственных политических сил страны».

Елизавета Наумова