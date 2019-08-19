Зеленский призвал Израиль признать голодомор «геноцидом украинского народа»

На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Украины Владимир Зеленский призвал признать голодомор 1930-х годов «геноцидом украинского народа».

«Чтя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 млн украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа»,— сказал украинский глава и добавил, что в рамках двухдневного визита господина Нетаньяху на Украину планируется посещение «Бабьего Яра» — мемориала жертвам Холокоста.

В 2006 году Верховная рада приняла закон, признавший голод 1932–1933 годов актом геноцида украинцев. По мнению части украинских историков, голод, постигший республику, был следствием целенаправленной политики советской власти. В России новый закон назвали попыткой переписать историю, так как массовый голод в СССР затронул не только территорию Украины, но и Российской СФСР, Казахской АССР, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири.

Перед своей поездкой на Украину, отвечая на вопросы журналистов, Биньямин Нетаньяху не исключил, что станет посредником в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Премьер-министр Израиля стал первым политиком такого высокого уровня, которого Владимир Зеленский принимает в Киеве в качестве президента.

О том, как может повлиять на отношения России и Украины премьер-министр Израиля, читайте в материале “Ъ FM”.