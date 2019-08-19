Израиль и Украина подписали соглашение о свободной торговли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о свободной торговли между двумя странами. Господин Нетаньяху находятся на Украине с двухдневным визитом.

«Наш совокупный товарооборот превысил $1 млрд. Нет никакого сомнения, что скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, которое, надеюсь, в ближайшее время будет ратифицировано израильской стороной»,— сказал господин Зеленский на брифинге после встречи со своим израильским коллегой (цитата по 112.ua). Он добавил, что «в ближайшие пять лет Украина будет стремительно расти». «Поэтому нам нужны инвестиции и технологии. Поэтому мы приглашаем израильские компании приходить работать в Украину»,— отметил господин Зеленский.

Господин Нетаньяху в свою очередь заверил, что Израиль ожидает расширения соглашения. «Мы также попросили по этому поводу получить расширенную информацию по поводу исполнения всех других обязательств»,— отметил он.