Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции

Государственное агентство Грузии — Грузстат сообщило о рекордном экспорте различной грузинской продукции на российские рынки. Оно суммировало данные за первые семь месяцев 2019 года. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, в январе—июле наибольший объем экспорта (на сумму $303 млн) был осуществлен в Россию. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала 2019 года из Грузии в страны СНГ экспортировано товаров на $1,1 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 52,6% от общего объема экспорта страны.

При этом за тот же период в страны ЕС экспортировано товаров на сумму $503,5 млн. Это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но составляет лишь 24% от общего объема экспорта Грузии на внешние рынки.

Что же касается структуры грузинского экспорта, то в основном в Россию поставляются те виды товаров, которые по ряду причин (в том числе из-за установленных ЕС квот, несоответствия стандартам товарного вида, а также неконкурентоспособности с аналогичными товарами, произведенными в ЕС) невозможно или бесперспективно поставлять в государства Европейского союза. Речь, в частности, идет о вине, минеральной воде, фруктах, овощах, цитрусовых, зелени, некоторых видах мясной продукции.

«За последние семь лет после прихода к власти партии "Грузинская мечта" (ГМ) Москва создала Грузии "режим наибольшего благоприятствования" в экономике»,— заявил “Ъ” грузинский политолог Давид Авалишвили, подчеркнув: Грузия при этом не только не входит ни в одно экономическое объединение, инициированное Москвой на постсоветском пространстве, но даже не имеет двусторонних соглашений с РФ о зоне свободной торговли либо «режиме наибольшего благоприятствования». Собеседник “Ъ” обратил внимание на то, что в 2014 году Грузия заключила с ЕС основополагающее соглашение «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли» (DCFTA), но Москва до сих пор не высказывала никакого недовольства и не увязывала торгово-экономические отношения с подписанием либо отклонением DCFTA. «А ведь в случае с Украиной, как мы помним, Москва в 2013 году ставила вопрос совершенно по-другому»,— отметил политолог.

Напомним, в июне между Россией и Грузией произошел конфликт. В Тбилиси прошла массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение у грузин вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента.

В стране начались массовые акции протеста. Кроме того, на телеканале «Рустави-2» ведущий выступил с нецензурной бранью в адрес российского лидера. В ответ Госдума предложила экономические санкции, среди которых предлагался запрет на поставки вина. Президент России Владимир Путин эту идею не поддержал.

О последствиях — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».

Георгий Двали, Тбилиси