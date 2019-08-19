В редакции РБК сменилось руководство

На пост руководителя объединенной редакции медиахолдинга назначен Петр Канаев, сообщил РБК. В новой должности господин Канаев будет отвечать за работу сайта Rbc.ru и газеты РБК. До назначения Петр Канаев занимал с 2017 года должность первого заместителя соруководителей объединенной редакции.

«Сайт и газета РБК занимают ведущие позиции на российском медиарынке. Руководить такими СМИ — большая ответственность и настоящий профессиональный вызов»,— прокомментировал назначение Петр Канаев. По его словам, редакционная политика РБК не поменяется.

До господина Канаева соруководителями объединенной редакции медиахолдинга были Елизавета Голикова и Игорь Тросников. Как сообщает издание, госпожа Голикова продолжит профессиональную деятельность за пределами медиахолдинга в сфере, не связанной с журналистикой, а господин Тросников назначен заместителем генерального директора РБК.

Елизавета Голикова и Игорь Тросников пришли в РБК в июле 2016 года, став соруководителями объединенной редакции. До прихода в издание они работали в “Ъ”, позднее — в ТАСС.